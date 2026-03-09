Видео
Главная Финансы Финпомощь ЮНИСЕФ — как и где украинцы могут получить в марте

Финпомощь ЮНИСЕФ — как и где украинцы могут получить в марте

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 11:00
Выплаты от ЮНИСЕФ — кто из семей может оформить финпомощь в марте
Женщина с подростком, деньги. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Жителям одной из областей доступна возможность зарегистрироваться в программе помощи от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)/UNICEF Ukraine. В ее рамках поддержку предоставят семьям, которые нуждаются в помощи на базовые жизненные потребности.

Об этом проинформировал пресс-центр одной из громад, пишут Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто из украинцев может оформить помощь от ЮНИСЕФ

По обнародованной информации городского совета, в марте в городе Богодухов Харьковской области ЮНИСЕФ реализует программу по предоставлению денежной помощи для уязвимых категорий домохозяйств, имеющих детей.

Соответствующая программа рассчитана на семьи, проживающие в пределах Богодуховской громады и имеющие такой вид уязвимости:

  1. В семье есть дети с инвалидностью;
  2. Семья с детьми является малообеспеченной.

Как зарегистрироваться на выплаты помощи

По сообщению горсовета, украинцы, которые соответствуют требованиям программы, могут подать заявку на получение финансовой помощи от ЮНИСЕФ в такие даты: 9, 10 и 11 марта.

Пункты регистрации работают по следующим адресам: ул. Молодежная, 7 (кабинет №1 — для малообеспеченных, кабинет №5 — для семей с детьми с инвалидностью). График работы: 09:00 — 12:00 и 13:00 — 15:00.

Граждане должны подготовить такой пакет документов (оригиналы и копии):

  • украинский паспорт;
  • идентификационный код одного из родителей;
  • справки о статусе малообеспеченной семьи (копия);
  • удостоверение ребенка с инвалидностью (копия);
  • справка с реквизитами банковского счета для начисления денег (формат IBAN).

Где еще доступна финансовая помощь весной

Также украинские граждане могут оформить помощь в размере около 5 400 долларов. Речь идет о программе "REMARKET", которую реализуют в таких городах:

  • Винница;
  • Житомир;
  • Николаев.

Помощь предусматривается для микро- и малых предпринимателей, которые продолжают работать во время войны и хотят расшириться в таких сферах: пчеловодство, швейное дело, пекарство, а также в смежных направлениях.

Для того, чтобы получить помощь, нужно подать предварительную онлайн-заявку.

Ранее мы писали, что УВКБ ООН окажет помощь жителям одной из громад на Сумщине. Каждому в семье заявителя можно будет получить по 10 800 грн.

Также рассказывали, что в одном из регионов действует программа по оказанию помощи для сельского хозяйства. Она стала возможной благодаря финансированию Норвегии.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
