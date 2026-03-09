Выплаты от ЮНИСЕФ — кто из семей может оформить финпомощь в марте

Женщина с подростком, деньги. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Жителям одной из областей доступна возможность зарегистрироваться в программе помощи от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)/UNICEF Ukraine. В ее рамках поддержку предоставят семьям, которые нуждаются в помощи на базовые жизненные потребности.

Об этом проинформировал пресс-центр одной из громад, пишут Новини.LIVE.

Кто из украинцев может оформить помощь от ЮНИСЕФ

По обнародованной информации городского совета, в марте в городе Богодухов Харьковской области ЮНИСЕФ реализует программу по предоставлению денежной помощи для уязвимых категорий домохозяйств, имеющих детей.

Соответствующая программа рассчитана на семьи, проживающие в пределах Богодуховской громады и имеющие такой вид уязвимости:

В семье есть дети с инвалидностью; Семья с детьми является малообеспеченной.

Как зарегистрироваться на выплаты помощи

По сообщению горсовета, украинцы, которые соответствуют требованиям программы, могут подать заявку на получение финансовой помощи от ЮНИСЕФ в такие даты: 9, 10 и 11 марта.

Пункты регистрации работают по следующим адресам: ул. Молодежная, 7 (кабинет №1 — для малообеспеченных, кабинет №5 — для семей с детьми с инвалидностью). График работы: 09:00 — 12:00 и 13:00 — 15:00.

Граждане должны подготовить такой пакет документов (оригиналы и копии):

украинский паспорт;

идентификационный код одного из родителей;

справки о статусе малообеспеченной семьи (копия);

удостоверение ребенка с инвалидностью (копия);

справка с реквизитами банковского счета для начисления денег (формат IBAN).

Где еще доступна финансовая помощь весной

Также украинские граждане могут оформить помощь в размере около 5 400 долларов. Речь идет о программе "REMARKET", которую реализуют в таких городах:

Винница;

Житомир;

Николаев.

Помощь предусматривается для микро- и малых предпринимателей, которые продолжают работать во время войны и хотят расшириться в таких сферах: пчеловодство, швейное дело, пекарство, а также в смежных направлениях.

Для того, чтобы получить помощь, нужно подать предварительную онлайн-заявку.

