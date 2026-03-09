Выплаты от Каритас — кто из украинцев получит 1500 долларов в марте

Мужчина за компьютером, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В марте 2026 года благотворительная организация "Каритас-Спес Украина" регистрирует желающих получить почти 1 500 долларов финансового гранта. Речь идет о программе по поддержке фермерства.

Об этом говорится в сообщении организаторов.

Кто получит финансовые гранты до 1 500 долларов

Как отмечается, речь идет об открытии предварительной регистрации на проект "AGRO для внутренних переселенцев на Волыни.

"Приглашаем Вас заполнить форму предварительной регистрации для участия в проекте "AGRO — улучшение продовольственной безопасности среди семей внутренне перемещенных лиц в Волынской области", — говорится в сообщении.

Программа предусматривает оказание поддержки сельскому хозяйству и животноводству. На полученные средства можно будет приобрести семена, удобрения, корма, ветуслуги, молодняк животных, инструменты или сделать ремонт.

Претенденты на помощь должны соответствовать следующим условиям программы:

иметь статус внутренне переселенца;

опыт в области растениеводства/животноводства;

доход семьи зависит от агродеятельности;

частичная продажа с/х продукции (необязательно);

доступ к земле (от 0,15 до 2 га);

отсутствует подобная помощь за последние полгода;

нет регистрации как ФЛП и отсутствует аграрный бизнес.

Как принять участие в программе и размер помощи

По условиям БО "Каритас-Спес Украина", граждане смогут получить гранты на основе индивидуального производственного плана в таких размерах:

На растениеводство — до 55 000 грн (1 240 долларов); На животноводство — до 65 000 грн (1 470 долларов).

Для осуществления предварительной регистрации нужно заполнить специальную онлайн-форму.

Какая еще украинцам доступна помощь от Каритас

Также открыта предварительная регистрация на программу REMARKET по оказанию поддержки микро- и малым предпринимателям. Речь идет о втором круге реализации программы в трех регионах. Организаторы инвестируют в стабильность и развитие представителей предпринимательства.

Среди основных требований для участия в программе — официальная регистрация не менее шести месяцев.

Для того, чтобы получить грант в более 5 400 долларов, необходимо подать онлайн-заявку. Их можно будет подавать до 20 марта текущего года.

