Выплаты от Каритас — кто из украинцев получит 800 долларов

Девушка и женщина, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В марте 2026 года уязвимые группы граждан могут присоединиться к проекту благотворительного фонда "Каритас Киев", который предусматривает предоставление финансовых грантов для повышения своих профессиональных способностей и конкурентоспособности на рынке труда. Максимально украинцы смогут получить около 800 долларов.

О том, кто может принять участие в проекте, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Правила программы помощи украинцам GROW

Речь идет о реализации проекта под названием "GROW" (Guidance in resources, opportunities and work/Руководство по ресурсам, возможностям и работе). В его рамках можно будет получить денежную помощь на обучение, ведь призван помочь уязвимым категориям граждан вернуться на рынок труда, в самообеспечении, профессиональном развитии и формировании экономической устойчивости.

"Проект реализуется для жителей г. Киева и Киевской области, пострадавших от войны или находящихся в уязвимом положении, и направлен на поддержку трудоустройства и развития предпринимательства", — говорится в сообщении.

В рамках проекта участникам будет предоставлен широкий спектр поддержки. А именно:

финансовые гранты на переобучение/повышение квалификации;

помощь в поиске достойной работы;

поддержку со стороны менторов.

Отбор будет осуществляться в соответствии с критериями проекта. Необходимо принадлежать к следующим группам:

внутренне перемещенное лицо (ВПЛ);

малообеспеченная семья с доходом не выше 8 422 грн на одного человека;

одинокие матери или отцы;

многодетная семья;

граждане в возрасте 50+;

лица с инвалидностью;

ветераны/члены их семей.

Размер помощи и как принять участие в проекте

Ожидается, что благотворительный фонд "Каритас Киев" обеспечит финансовой поддержкой участников, которые подпадают под критерии, в размере 36 000 грн (эквивалент 813 долларов, без учета налогов).

Для регистрации в программе нужно будет предварительно заполнить онлайн-анкету. Факт ее подачи не гарантирует автоматического участия в проекте или получения грантовой поддержки. В фонде будут рассматривать заявления на регулярной основе до исчерпания бюджета.

Другая помощь для переселенцев от Каритас

Кроме того, внутренне перемещенные лица могут принять участие в программе помощи от БО "Каритас-Спес Украина", предусматривающей оказание поддержки сельскому хозяйству и животноводству. Украинцам будут доступны гранты на основе индивидуального производственного плана в таких размерах:

для растениеводства — до 1 240 долларов;

для животноводства — до 1 470 долларов.

Для предварительной регистрации необходимо заполнить форму.

Также мы писали, что украинские семьи с детьми могут оформить финпомощь от ЮНИСЕФ. Приглашаются для участия те, у кого есть малолетние дети с инвалидностью.

Еще сообщалось, что граждане от 65 лет и украинцы с инвалидностью могут получить единовременно финансовую помощь до 15 тыс. грн. Такая возможность предусмотрена в одной из тергромад.