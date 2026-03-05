Видео
Помощь ЮНИСЕФ — где принимают заявки на выплаты от семей

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 13:00
Выплаты от ЮНИСЕФ — кто и как может получить помощь весной
Пожилая женщина с ребенком, деньги. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Весной в одной из громад стартовала регистрация на получение финансовой помощи от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)/UNICEF Ukraine. Программа предусматривает оказание поддержки для семей, нуждающихся в помощи на базовые нужды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы одной из громад, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто из семей может получить помощь весной

Как отмечается, предусмотрено предоставление денежной помощи от ЮНИСЕФ уязвимым категориям домохозяйств с детьми в городе Богодухов Харьковской области.

"Богодуховский городской совет информирует о начале регистрации на получение финансовой поддержки от ЮНИСЕФ", — говорится в сообщении.

По правилам, программа рассчитана на семьи, проживающие на территории Богодуховской громады и подпадающие под одну из следующих категорий:

  • имеют детей с инвалидностью;
  • малообеспеченные семьи с детьми.

Куда обращаться для регистрации на выплаты

Согласно сообщению, граждане, которые соответствуют условиям, могут зарегистрироваться на получение денежной помощи от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в следующие даты:

  • 5, 6, 9, 10 и 11 марта (график работы: 09:00 — 12:00 и 13:00 — 15:00).

Для этого необходимо лично прибыть в пункт регистрации по адресу: ул. Молодежная, 7 (кабинет №1 — для малообеспеченных семей, кабинет №5 — для тех, кто воспитывает детей с инвалидностью).

Также заранее необходимо позаботиться о таких документах (оригиналы и копии):

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код одного из родителей или лица, которое их заменяет;
  • копия справки о статусе малообеспеченной семьи
  • копия удостоверения ребенка с инвалидностью;
  • справка с реквизитами счета для зачисления средств (формат IBAN).

Какая еще доступна поддержка весной

Также весной БФ "Право на защиту" окажет помощь в нескольких областях. Речь идет о сумме в 3,6 тыс. грн на трехмесячный период для каждого члена семьи. В целом можно получить по почти 11 тыс. грн.

К участию в программе приглашают исключительно тех украинцев, которые попали в трудное жизненное положение.

Ознакомиться с правилами регистрации в программе "Консорциум Реагирования" по поддержке граждан можно на портале организации.

Ранее сообщалось, что семьи в одной из громад могут принять участие в проекте поддержки от БО "Каритас Украина". Гражданам в его рамках можно будет оформить 250 долларов.

Еще мы рассказывали, где действует программа финпомощи от "Каритас-Спес Украина". Сразу в трех регионах украинцы смогут получить гранты в более чем 5 000 долларов.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
