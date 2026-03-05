Выплаты от ЮНИСЕФ — кто и как может получить помощь весной

Помощь ЮНИСЕФ — где принимают заявки на выплаты от семей
Весной в одной из громад стартовала регистрация на получение финансовой помощи от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)/UNICEF Ukraine. Программа предусматривает оказание поддержки для семей, нуждающихся в помощи на базовые нужды.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы одной из громад, передают Новини.LIVE.
Кто из семей может получить помощь весной
Как отмечается, предусмотрено предоставление денежной помощи от ЮНИСЕФ уязвимым категориям домохозяйств с детьми в городе Богодухов Харьковской области.
"Богодуховский городской совет информирует о начале регистрации на получение финансовой поддержки от ЮНИСЕФ", — говорится в сообщении.
По правилам, программа рассчитана на семьи, проживающие на территории Богодуховской громады и подпадающие под одну из следующих категорий:
- имеют детей с инвалидностью;
- малообеспеченные семьи с детьми.
Куда обращаться для регистрации на выплаты
Согласно сообщению, граждане, которые соответствуют условиям, могут зарегистрироваться на получение денежной помощи от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в следующие даты:
- 5, 6, 9, 10 и 11 марта (график работы: 09:00 — 12:00 и 13:00 — 15:00).
Для этого необходимо лично прибыть в пункт регистрации по адресу: ул. Молодежная, 7 (кабинет №1 — для малообеспеченных семей, кабинет №5 — для тех, кто воспитывает детей с инвалидностью).
Также заранее необходимо позаботиться о таких документах (оригиналы и копии):
- паспорт гражданина;
- идентификационный код одного из родителей или лица, которое их заменяет;
- копия справки о статусе малообеспеченной семьи
- копия удостоверения ребенка с инвалидностью;
- справка с реквизитами счета для зачисления средств (формат IBAN).
Какая еще доступна поддержка весной
Также весной БФ "Право на защиту" окажет помощь в нескольких областях. Речь идет о сумме в 3,6 тыс. грн на трехмесячный период для каждого члена семьи. В целом можно получить по почти 11 тыс. грн.
К участию в программе приглашают исключительно тех украинцев, которые попали в трудное жизненное положение.
Ознакомиться с правилами регистрации в программе "Консорциум Реагирования" по поддержке граждан можно на портале организации.
