Выплаты от Франции: кому доступна ежемесячная помощь в 1 800 грн на полгода

В мае 2026 года в рамках Консорциума реагирования, координируемого французской гуманитарной организацией Acted (Agency for Technical Cooperation and Development), жители одного из регионов смогут оформить ежемесячную денежную помощь в размере 1 800 грн на полгода. Однако нужно соответствовать определенным условиям программы.

О том, кто и где может получить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому доступна денежная помощь от Франции

Как отмечается, благотворительный фонд "Право на защиту" в рамках Консорциума реагирования начал регистрацию граждан на предоставление финпомощи для жителей Сумской области, страдающей от российских обстрелов. Выплаты будут доступны жителям Тростянецкой громады Ахтырского района.

В рамках программы предусматривается предоставление 1 800 грн на каждого члена семьи ежемесячно. Поскольку поддержка рассчитана на шесть месяцев, то общая сумма может составлять 10 800 грн на одного человека.

Обратиться за помощью смогут домохозяйства, которые будут отвечать условиям регистрации:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) или местные жители;

проживание возле линии фронта или госграницы с РФ в определенных регионах программы;

доход не выше 8422 на одного человека.

Также в рамках программы предусматривается регистрация для переселенцев, которые:

оставили свои дома из-за рисков для безопасности и достоинства;

переехали более 45 дней назад, однако не более полугода назад;

проживают в 50 км от линии фронта или госграницы с РФ.

Отбор участников будет осуществляться на основе комплексного оценивания, куда будут входить:

Статус занятости; Наличие инвалидности, болезней; Состав домохозяйства (например, одинокие родители); Возраст членов семьи; Близость к линии фронта; Тип населенного пункта (сельский или городской); Статус перемещения.

Как будет происходить регистрация в программе помощи

По данным организаторов, регистрация возможна по предварительной записи через е-очередь.

"Если характеристики вашего домохозяйства по результатам комплексной оценки свидетельствуют о высоком уровне потребностей, сотрудники Фонда позвонят вам для верификации информации и приглашения на очную регистрацию с сообщением даты, времени и места ее проведения", — говорится в сообщении.

Дальнейшая регистрация на получение помощи состоится в помещении Тростянецкого городского совета по улице Мира 6 (малый сессионный зал) с 18 по 22 мая, после звонка от специалистов фонда.

Однако заявителей предупредили, что соответствие одному или нескольким критериям еще не гарантирует участия в программе. Для подтверждения соответствия требованиям программы и категориям уязвимости нужно предоставить соответствующие документы. Речь идет о:

паспорте гражданина, документе, удостоверяющего личность;

идентификационном коде для всех членов домохозяйства;

номере IBAN личного счета;

документах, подтверждающих состав домохозяйства/наличие уязвимостей.

