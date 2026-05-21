Главная Финансы Денежная помощь UNICEF: кому из семей выплатят 6500 грн

Денежная помощь UNICEF: кому из семей выплатят 6500 грн

Дата публикации 21 мая 2026 11:00
Выплаты UNICEF: кому предусмотрены 6 500 грн и куда обращаться
Деньги, женщина с маленьким ребенком. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года стартуют выплаты финансовой помощи семьям с детьми от Детского фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF). В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили особенности начисления соответствующих выплат.

Об этом говорится в сообщении ПФУ, передает издание Новини.LIVE.

Кто получит право на денежную помощь от UNICEF

Речь идет о дополнительной поддержке украинских семей со стороны правительства и UNICEF. Выплаты предусмотрены детям с инвалидностью подгруппы А. Размер помощи на каждого такого ребенка составит 6 500 грн.

Согласно планам, денежную помощь окажут для около 9 000 детей. Соответствующее финансирование уже доступно в ряде регионов. Программа поддержки распространится на девять прифронтовых областей: 

  • Черниговскую; 
  • Днепропетровскую; 
  • Донецкую; 
  • Харьковскую; 
  • Херсонскую; 
  • Николаевскую; 
  • Одесскую; 
  • Сумскую; 
  • Запорожскую.

"Пенсионный фонд Украины направил более 50 млн грн на выплату единовременного пособия на детей с инвалидностью подгруппы А, проживающих на территории девяти областей Украины", — говорится в сообщении.

Особенности начисления выплат для детей

По данным ПФУ, средства выплатят по предварительно сформированным спискам на основе информации Единой информсистемы социальной сферы.

После мониторинга данных в списках Пенсионный фонд уведомит получателей о получении права на выплаты. Сообщения следует ожидать в мобильном приложении госуслуг "Дія" при наличии. Тех, у кого нет современных гаджетов, сообщат по контактному номеру телефона и через электронную форму.

Также уточнить возможность получения помощи можно в сервисных центрах ПФУ.

Однако в ПФУ предупредили, что не получат выплаты те, кто оформил ранее единовременную помощь в 6 500 грн в рамках программы "Зимняя поддержка 2025/2026".

Средства будут начислены одному из законных представителей ребенка, получающего соцвыплаты на лицо с инвалидностью подгруппы А.

Проверить информацию о выплате получатели могут в личном кабинете на портале е-услуг ПФУ. Для этого необходимо: 

  • зайти или авторизоваться на сайте; 
  • в меню слева выбрать рубрику "Мои сообщения"; 
  • в новом окне перейти в "Индивидуальные сообщения"; 
  • ознакомиться с информацией о праве на помощь.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что УВКБ ООН принимает заявки на помощь от беженцев и внутренне перемещенных лиц в Сумской области. Суммы выплат в рамках программы будут разниться. В частности, некоторые получат 10 800 (по 3 600 грн ежемесячно) или 12 300 грн (по 4 100 грн).

Также Новини.LIVE писали, что в мае "Каритас Украины" предоставит денежную поддержку переселенцам. Выплаты рассчитаны на три месяца. В рамках программы все члены семьи получат по 4100 грн на базовые нужды после эвакуации. В целом каждый сможет рассчитывать на 12 300 грн.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
