Выплаты для женщин — кто сможет получить финансовую помощь до 7 тыс. долларов

В 11 регионах Украины женщины, которые занимаются фермерской деятельностью, могут присоединиться к программе по поддержке сельского хозяйства от международной некоммерческой организации Mercy Corps. В ее рамках получат шанс на выплату до 7 тыс. долларов на развитие собственного дела.

Об этом информирует пресс-служба Women's Farmers Council в соцсети Facebook.

Программа по поддержке сельского хозяйства от Mercy Corps

Как отмечается, по программе помощи для сельского хозяйства Украины", которая реализуется при финансовой поддержке фонда Говарда Г. Баффета, Mercy Corps открыла новое направление, сосредоточенное исключительно на поддержке женщин, занимающихся фермерством.



География программы охватит такие украинские регионы:

Днепропетровский;

Донецкий;

Запорожский;

Кировоградский;

Николаевский;

Одесский;

Полтавский;

Сумской;

Харьковский;

Херсонский;

Черниговский.

Программа предусматривает предоставление для женщин-фермерш возможность пройти учебную программу по направлениям деятельности:

Направление по развитию и усилению навыков ведения предпринимательской деятельности в зависимости от имеющегося опыта. Специализированное направление по обучению таким видам деятельности: овощеводством, ягодоводством, садоводством, пчеловодством, птицеводством, скотоводством, свиноводством, кролиководством, овцеводством, козоводством.

В частности, те участницы, которые успешно пройдут обучение, получат возможность приобщиться к поездкам на передовые фермерские хозяйства.

Размер финансовой помощи и требования

Женщины, желающие принять участие в программе по поддержке сельского хозяйства от международной некоммерческой организации Mercy Corps, должны соответствовать следующим требованиям

возглавляют домохозяйство/действующий агробизнес, стремятся начать дело в сфере агропроизводства без опыта;

осуществляют/планируют агродеятельность на земельном участке площадью не более 150 гектаров.

Участницы будут иметь возможность на конкурсной основе получить финпомощь от 3 тыс. до 7 тыс. долларов на запуск или развитие собственного дела.

Подавать заявки можно будет в течение месяца, до 16 ноября 2025 года. Подробности и условия регистрации можно узнать на сайте и по номеру телефона Mercy Corps: 0 800 332 590 — (бесплатно по Украине).

