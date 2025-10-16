Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Mercy Corps выплатит украинкам до 7 тыс. долларов — подробности

Mercy Corps выплатит украинкам до 7 тыс. долларов — подробности

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 11:00
Выплаты для женщин — кто сможет получить финансовую помощь до 7 тыс. долларов
Женщина на огороде. Фото: Freepik

В 11 регионах Украины женщины, которые занимаются фермерской деятельностью, могут присоединиться к программе по поддержке сельского хозяйства от международной некоммерческой организации Mercy Corps. В ее рамках получат шанс на выплату до 7 тыс. долларов на развитие собственного дела.

Об этом информирует пресс-служба Women's Farmers Council в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Программа по поддержке сельского хозяйства от Mercy Corps

Как отмечается, по программе помощи для сельского хозяйства Украины", которая реализуется при финансовой поддержке фонда Говарда Г. Баффета, Mercy Corps открыла новое направление, сосредоточенное исключительно на поддержке женщин, занимающихся фермерством.

География программы охватит такие украинские регионы:

  • Днепропетровский;
  • Донецкий;
  • Запорожский;
  • Кировоградский;
  • Николаевский;
  • Одесский;
  • Полтавский;
  • Сумской;
  • Харьковский;
  • Херсонский;
  • Черниговский.

Программа предусматривает предоставление для женщин-фермерш возможность пройти учебную программу по направлениям деятельности:

  1. Направление по развитию и усилению навыков ведения предпринимательской деятельности в зависимости от имеющегося опыта.
  2. Специализированное направление по обучению таким видам деятельности: овощеводством, ягодоводством, садоводством, пчеловодством, птицеводством, скотоводством, свиноводством, кролиководством, овцеводством, козоводством.

В частности, те участницы, которые успешно пройдут обучение, получат возможность приобщиться к поездкам на передовые фермерские хозяйства.

Размер финансовой помощи и требования

Женщины, желающие принять участие в программе по поддержке сельского хозяйства от международной некоммерческой организации Mercy Corps, должны соответствовать следующим требованиям

  • возглавляют домохозяйство/действующий агробизнес, стремятся начать дело в сфере агропроизводства без опыта;
  • осуществляют/планируют агродеятельность на земельном участке площадью не более 150 гектаров.

Участницы будут иметь возможность на конкурсной основе получить финпомощь от 3 тыс. до 7 тыс. долларов на запуск или развитие собственного дела.

Подавать заявки можно будет в течение месяца, до 16 ноября 2025 года. Подробности и условия регистрации можно узнать на сайте и по номеру телефона Mercy Corps: 0 800 332 590 — (бесплатно по Украине).

Ранее мы писали, кто из граждан сможет получить помощь от UNHCR Ukraine. Выплаты будут доступны в одной из областей в октябре 2025 года.

Также мы рассказывали о программе грантовой помощи от ВПП ООН. В ее рамках предоставят на бизнес до 200 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги бизнес денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации