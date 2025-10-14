Видео
Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 11:00
Выплаты от ВПП ООН в более 200 тыс. грн — кто сможет принять участие в программе
Мужчина-предприниматель с бумагами. Фото: Freepik

В октябре 2025 года украинцы могут подать заявки на участие в программе грантовой помощи от Всемирной Продовольственной Программы ООН (ВПП ООН). В ее рамках можно получить более 200 тыс. грн (5 тыс. долларов) на развитие предпринимательства.

Об этом информирует пресс-служба БО "Щедрик" в Telegram.

Кто сможет принять участие в грантовой программе

Речь идет о предоставлении микрогрантов в рамках проекта "Помощь прифронтовым домохозяйствам" для бизнеса, пострадавшего во время войны, или на открытие собственного дела. Средства доступны в громадах Николаевской области (Широковская, Гороховская, Снигиревская, Березнеговатская, Баштанская громады).

Принять участие в программе смогут те, кто имеет зарегистрированную компанию, ФЛП или готовы открыть. Речь идет о сельском хозяйстве (от мелкого фермерства до переработки продуктов питания), сфере услуг, местной торговле, других идеях, призванных поддержать развитие продовольственных систем.

Проект предусматривает организацию тренингов по бизнес-планированию и менторской поддержки, а также возможность защитить бизнес-план и получить до 5 тыс. долларов (более 208 тыс. грн).

Как подать заявку на участие в программе

Украинцы, желающие принять участие в программе грантовой поддержки от Всемирной Продовольственной Программы ООН (ВПП ООН) и БО "Щедрик", должны предварительно зарегистрироваться в программе, заполнив специальную анкету.

"Важно: предложение действительно для тех лиц, кто не получал грант для бизнеса от других организаций в течение последних шести месяцев", — говорится в сообщении организаторов.

Все вопросы можно уточнить, позвонив на горячую линию БО "Щедрик": 0 800 337 845.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
