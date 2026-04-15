Выплаты от ФРГ в апреле: кому из граждан обещают предоставить 1 100 евро

Женщина держит евровалюту в руках.

В апреле текущего года международная инициатива JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) при финансовой поддержке ФРГ предоставит гражданам по 1 100 евро. Речь идет о грантах на развитие предпринимательства для самозанятых лиц и малого бизнеса.

Об этом рассказывают Новини.LIVE.

Где доступна грантовая помощь при финподдержке ФРГ в апреле

Речь идет о реализации проекта по поддержке предпринимательства в Украине, в рамках которого к нему могут присоединиться самозанятые и представители малого бизнеса. Он стал возможным благодаря финансовой поддержке Министерства экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германия (BMZ).

Распространяется действие соответствующей программы на Харьковский регион:

Харьковскую территориальную громаду;

Высочанскую территориальную громаду.

Важным условием участия в проекте является наличие критерия социальной уязвимости населения. В нем могут принять участие:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ): Одинокие отцы/матери; Многодетные семьи; Ветераны войны; Пострадавшие от войны домохозяйства; Лица с инвалидностью/домохозяйства с гражданами с инвалидностью; Семьи с беременными женщинами или имеющими детей до шести месяцев; Домохозяйства, у которых низкие доходы.

Заявители должны соблюсти следующие условия одновременно для права участия:

претендент является самозанятым лицом или физическим лицом-предпринимателем;

подача отчетности;

создание видеовизитки;

готовность в случае победы к участию в бизнес-обучении.

Какие размеры помощи и правила регистрации

Согласно информации благотворителей, самозанятым лицам и представителям малого бизнеса предоставят финансовые гранты в размере 1 140 евро (эквивалент 59 000 грн). Деньги будет разрешено использовать так:

80% — на приобретение оборудования;

20% — на другой расходный материал.

Предусматривается возможность бизнес-обучения и получения индивидуальных консультаций для победителей проекта.

Граждане должны заполнить специальную онлайн-форму для предварительной регистрации.

