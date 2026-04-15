Выплаты от ФРГ в апреле: кому из граждан обещают предоставить 1 100 евро

Денежная помощь от ФРГ: кому гарантируют 1 100 евро в апреле
В апреле текущего года международная инициатива JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) при финансовой поддержке ФРГ предоставит гражданам по 1 100 евро. Речь идет о грантах на развитие предпринимательства для самозанятых лиц и малого бизнеса.
Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.
Где доступна грантовая помощь при финподдержке ФРГ в апреле
Речь идет о реализации проекта по поддержке предпринимательства в Украине, в рамках которого к нему могут присоединиться самозанятые и представители малого бизнеса. Он стал возможным благодаря финансовой поддержке Министерства экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германия (BMZ).
Распространяется действие соответствующей программы на Харьковский регион:
- Харьковскую территориальную громаду;
- Высочанскую территориальную громаду.
Важным условием участия в проекте является наличие критерия социальной уязвимости населения. В нем могут принять участие:
- Внутренне перемещенные лица (ВПЛ):
- Одинокие отцы/матери;
- Многодетные семьи;
- Ветераны войны;
- Пострадавшие от войны домохозяйства;
- Лица с инвалидностью/домохозяйства с гражданами с инвалидностью;
- Семьи с беременными женщинами или имеющими детей до шести месяцев;
- Домохозяйства, у которых низкие доходы.
Заявители должны соблюсти следующие условия одновременно для права участия:
- претендент является самозанятым лицом или физическим лицом-предпринимателем;
- подача отчетности;
- создание видеовизитки;
- готовность в случае победы к участию в бизнес-обучении.
Какие размеры помощи и правила регистрации
Согласно информации благотворителей, самозанятым лицам и представителям малого бизнеса предоставят финансовые гранты в размере 1 140 евро (эквивалент 59 000 грн). Деньги будет разрешено использовать так:
- 80% — на приобретение оборудования;
- 20% — на другой расходный материал.
Предусматривается возможность бизнес-обучения и получения индивидуальных консультаций для победителей проекта.
Граждане должны заполнить специальную онлайн-форму для предварительной регистрации.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, что УВКБ ООН предоставит финпомощь для жителей одной из громад до 12 300 грн. Для этого необходимо принадлежать к уязвимым группам населения и иметь пакет документов.
Еще Новини.LIVE писали, что в апреле жителям одного из городов доступна денежная помощь от Каритас-Спес. Средства смогут оформить переселенцы, которые имеют статус перемещения не более 45 дней.
Читайте Новини.LIVE!