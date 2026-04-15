Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Денежная помощь от ФРГ: кому гарантируют 1 100 евро в апреле

Денежная помощь от ФРГ: кому гарантируют 1 100 евро в апреле

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 11:00
Выплаты от ФРГ в апреле: кому из граждан обещают предоставить 1 100 евро
Женщина держит евровалюту в руках. Фото: Новини.LIVE

В апреле текущего года международная инициатива JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) при финансовой поддержке ФРГ предоставит гражданам по 1 100 евро. Речь идет о грантах на развитие предпринимательства для самозанятых лиц и малого бизнеса.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.

Где доступна грантовая помощь при финподдержке ФРГ в апреле

Речь идет о реализации проекта по поддержке предпринимательства в Украине, в рамках которого к нему могут присоединиться самозанятые и представители малого бизнеса. Он стал возможным благодаря финансовой поддержке Министерства экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германия (BMZ).

Распространяется действие соответствующей программы на Харьковский регион:

  • Харьковскую территориальную громаду;
  • Высочанскую территориальную громаду.

Важным условием участия в проекте является наличие критерия социальной уязвимости населения. В нем могут принять участие:

  1. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ):
  2. Одинокие отцы/матери;
  3. Многодетные семьи;
  4. Ветераны войны;
  5. Пострадавшие от войны домохозяйства;
  6. Лица с инвалидностью/домохозяйства с гражданами с инвалидностью;
  7. Семьи с беременными женщинами или имеющими детей до шести месяцев;
  8. Домохозяйства, у которых низкие доходы.

Заявители должны соблюсти следующие условия одновременно для права участия:

  • претендент является самозанятым лицом или физическим лицом-предпринимателем;
  • подача отчетности;
  • создание видеовизитки;
  • готовность в случае победы к участию в бизнес-обучении.

Какие размеры помощи и правила регистрации

Согласно информации благотворителей, самозанятым лицам и представителям малого бизнеса предоставят финансовые гранты в размере 1 140 евро (эквивалент 59 000 грн). Деньги будет разрешено использовать так:

  • 80% — на приобретение оборудования;
  • 20% — на другой расходный материал.

Предусматривается возможность бизнес-обучения и получения индивидуальных консультаций для победителей проекта.

Граждане должны заполнить специальную онлайн-форму для предварительной регистрации.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что УВКБ ООН предоставит финпомощь для жителей одной из громад до 12 300 грн. Для этого необходимо принадлежать к уязвимым группам населения и иметь пакет документов.

Еще Новини.LIVE писали, что в апреле жителям одного из городов доступна денежная помощь от Каритас-Спес. Средства смогут оформить переселенцы, которые имеют статус перемещения не более 45 дней.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации