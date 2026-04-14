Выплаты для людей с инвалидностью I-II группы: кто и где может оформить 1 800 грн

Человек передает денежные купюры. Фото: Новини.LIVE

В апреле текущего года в одном из регионов граждане могут получить финансовую помощь от гуманитарной организации "Acted". Выплаты предусмотрены для уязвимых категорий, в частности, лиц, имеющих инвалидность первой-второй группы, и пожилых людей.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на объявление одной из громад.

Где уязвимым украинцам доступна помощь от Acted

Гуманитарная организация "Acted" является независимой международной неправительственной организацией, основанной во Франции в 1993 году. Сегодня она работает в Черниговской области, предоставляя финансовую помощь гражданам на базовые потребности во время войны.

Возможность оформить помощь доступна жителям населенных пунктов Холминской территориальной громады Черниговской области: Березовый Гай, Бобрик, Борок, Дачное, Довжик, Жукля, Камка, Козиловка, Кучугуры, Олешня, Радомка, Тихоновское, Уречье, Холмы, Ченчики.

Претендентам обещают начисление ежемесячных выплат в размере 1 800 грн на каждого члена домохозяйства в течение полугода. В целом каждый человек в семье сможет рассчитывать на общую сумму поддержки в 10 800 грн.

Читайте также:

Право подать заявку на участие в проекте гуманитарной организации имеют исключительно те граждане, которые относятся к одной из социально уязвимых групп. В списке:

Семьи с гражданами с инвалидностью первой-второй группы; Людьми с тяжелыми хроническими болезнями; Маломобильными людьми, которым нужен посторонний уход; Людьми пожилого возраста от 60 лет.

Кроме того, обратиться за выплатами могут домохозяйства, которые возглавляют женщины, семьи, имеющие детей до двух лет, где есть беременные женщины, где есть от трех детей до 18 лет, семьи, которые возглавляют одинокие родители, граждане, пострадавшие от негативного влияния войны.

Как подать заявку на денежную помощь и список документов

Согласно условиям организации Acted, для предварительной регистрации нужно подготовить пакет документов для всех членов семьи (оригиналы):

паспорт гражданина;

идентификационный код;

свидетельство о рождении (для детей);

документ, подтверждающий факт проживания в громаде;

банковские реквизиты (IBAN).

Граждане, которые соответствуют условиям программы, могут обращаться до 17 апреля (пн — пт, с 9:00 до 16:00) по следующим номерам телефонов:

+38 (067) 131 10 02;

+38 (063) 453 57 10;

+38 (095) 285 29 84.

Украинцев предупредили, что наличие одной или нескольких категорий является обязательным условием участия, однако еще не есть гарантией предоставления помощи.

В случае одобрения заявки гражданам начислят средства на карты Ощадбанка, ПриватБанка и выплатят через Укрпочту.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что финансовая помощь "Каритас-Спес Украина" доступна в Конотопе Сумской области. Средства предусмотрены для граждан, имеющих статус переселенца, полученного не более 45 суток назад. По проекту, предусматривается предоставление выплаты в размере 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что украинцы могут получить единовременную помощь от ЮНИСЕФ в Полтавской области. Для семей с детьми по программе обещают предоставить 400 долларов на основе заверенных копий документов.