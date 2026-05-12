Выплаты до 4 800 долларов: кто и где может получить денежную помощь от Чехии

До 17 мая 2026 года чешская гуманитарная организация "Человек в беде" принимает заявки на проект, предусматривающий предоставление финансовых грантов на развитие предпринимательства. Воспользоваться такой возможностью могут жители двух украинских регионов.

О том, кому предусмотрены гранты, объясняет портал Новини.LIVE.

Кто и где может получить денежную помощь от Чехии

Как отмечают в организации, в рамках проекта "Доверие" предусматривается предоставление микрогрантов микро- и малым предприятиям. Его реализуют сразу в двух областях (с ограничением по территориям с активными боевыми действиями или повышенным риском для жизни и ведения бизнес-деятельности):

Львовской области;

Харьковской области.

Приобщиться к соответствующей программе смогут только отдельные социальные группы граждан. А именно:

ветераны и уволенные с военной службы после 24 февраля 2022 года;

члены семей ветеранов, а также родные погибших (умерших) военных;

родственники пропавших без вести защитников.

Также в приоритете будут те, кто имеет статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), а бизнес — социальную направленность (производство товаров, оказание услуг для наиболее уязвимых категорий населения).

Среди других условий для права в получении грантов:

иметь документы, подтверждающие статус;

госрегистрацию предпринимательской деятельности на время подачи заявки;

ведение предпринимательской деятельности на вышеуказанных территориях Львовской и Харьковской областей;

мероприятия в рамках бизнес-идеи должны быть запланированы на срок до 60 календарных дней.

Целью инициативы является предоставление возможности укрепить экономическую состоятельность вышеуказанных категорий лиц путем развития или восстановления микро- и малого предпринимательства.

Размер денежной помощи на бизнес и как оформить

В рамках проекта по оказанию помощи предусматривается возможность получения финансовых грантов в размере до 216 000 грн (4 880 долларов) для микро- и малых предприятий (физлиц и юрлиц).

Использовать гранты будет разрешено на:

восстановление активов;

расходы, связанные с созданием новых рабочих мест (кроме зарплаты);

оплату аренды помещения (до двух месяцев);

ремонты, обустройство помещений;

покупку оборудования или инструментов;

приобретение сырья для производственных процессов (не более 30% от размера гранта);

на обучение персонала;

на маркетинг, рекламу (до 30% от гранта);

на юридические, консалтинговые услуги;

другие мероприятия, связанные с бизнесом.

Граждане должны заполнить грантовую заявку для предварительной регистрации в проекте.

"Ориентировочное время ожидания результатов конкурса участниками составляет до 2 (двух) месяцев с момента закрытия регистрационной формы на участие в конкурсе. Конечный срок подачи заявок: 17.05.2026", — сообщили организаторы.

