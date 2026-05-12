Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь от Чехии: кто и где получит до 4 800 долларов

Денежная помощь от Чехии: кто и где получит до 4 800 долларов

Ua ru
Дата публикации 12 мая 2026 13:00
Выплаты до 4 800 долларов: кто и где может получить денежную помощь от Чехии
Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

До 17 мая 2026 года чешская гуманитарная организация "Человек в беде" принимает заявки на проект, предусматривающий предоставление финансовых грантов на развитие предпринимательства. Воспользоваться такой возможностью могут жители двух украинских регионов.

О том, кому предусмотрены гранты, объясняет портал Новини.LIVE.

Кто и где может получить денежную помощь от Чехии

Как отмечают в организации, в рамках проекта "Доверие" предусматривается предоставление микрогрантов микро- и малым предприятиям. Его реализуют сразу в двух областях (с ограничением по территориям с активными боевыми действиями или повышенным риском для жизни и ведения бизнес-деятельности):

  • Львовской области;
  • Харьковской области.

Приобщиться к соответствующей программе смогут только отдельные социальные группы граждан. А именно:

  • ветераны и уволенные с военной службы после 24 февраля 2022 года;
  • члены семей ветеранов, а также родные погибших (умерших) военных;
  • родственники пропавших без вести защитников.

Также в приоритете будут те, кто имеет статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), а бизнес — социальную направленность (производство товаров, оказание услуг для наиболее уязвимых категорий населения).

Читайте также:

Среди других условий для права в получении грантов:

  • иметь документы, подтверждающие статус;
  • госрегистрацию предпринимательской деятельности на время подачи заявки;
  • ведение предпринимательской деятельности на вышеуказанных территориях Львовской и Харьковской областей;
  • мероприятия в рамках бизнес-идеи должны быть запланированы на срок до 60 календарных дней.

Целью инициативы является предоставление возможности укрепить экономическую состоятельность вышеуказанных категорий лиц путем развития или восстановления микро- и малого предпринимательства.

Размер денежной помощи на бизнес и как оформить

В рамках проекта по оказанию помощи предусматривается возможность получения финансовых грантов в размере до 216 000 грн (4 880 долларов) для микро- и малых предприятий (физлиц и юрлиц).

Использовать гранты будет разрешено на:

  • восстановление активов;
  • расходы, связанные с созданием новых рабочих мест (кроме зарплаты);
  • оплату аренды помещения (до двух месяцев);
  • ремонты, обустройство помещений;
  • покупку оборудования или инструментов;
  • приобретение сырья для производственных процессов (не более 30% от размера гранта);
  • на обучение персонала;
  • на маркетинг, рекламу (до 30% от гранта);
  • на юридические, консалтинговые услуги;
  • другие мероприятия, связанные с бизнесом.

Граждане должны заполнить грантовую заявку для предварительной регистрации в проекте.

"Ориентировочное время ожидания результатов конкурса участниками составляет до 2 (двух) месяцев с момента закрытия регистрационной формы на участие в конкурсе. Конечный срок подачи заявок: 17.05.2026", — сообщили организаторы.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что до 15 мая можно подать заявку на помощь в размере до 20 000 евро. Принять участие могут пострадавшие из-за войны граждане, которые имеют поврежденные, разрушенные и релоцированные предприятия. Средства предоставит Международная организация по миграции.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в одном из прифронтовых регионов граждане могут присоединиться к инициативе JERU при финансовой поддержке немецкого правительства в 2026 году. Программа предусматривает предоставление грантов на предпринимательство для самозанятых и малого бизнеса. В частности, они доступны лицам с инвалидностью.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации