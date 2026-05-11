Выплаты для людей с инвалидностью І-ІІІ группы: кому Германия начислит 1 330 долларов

Жители одного из прифронтовых регионов имеют возможность зарегистрироваться в программе международной инициативы JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) при финансовой поддержке правительства Германии в 2026 году. Она предусматривает предоставление грантовой помощи на развитие предпринимательства самозанятым и малому бизнесу, если принадлежат к уязвимым группам, в частности людям с инвалидностью.

Кто может получить грантовую помощь при финподдержке Германии

Реализуют проект поддержки предпринимательства в Харьковском регионе. Соответствующая инициатива доступна уязвимым украинцам прифронтовых громад благодаря финансированию Министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Помощь будет оказана предпринимателям таких громад:

Харьковской территориальной громады;

Высочанской территориальной громады.

Главным требованием для права участия в проекте является наличие критерия уязвимости. Речь идет о:

Лицах с инвалидностью или семьях, где есть люди с инвалидностью;

Ветеранах войны;

Внутренне перемещенных лицах (ВПЛ);

Одиноких отцах/матерх;

Многодетных семьях;

Домохозяйствах, пострадавших от войны;

Домохозяйствах с беременными женщинами/которые имеют детей до полугода;

Семьях, у которых низкие доходы.

В то же время, претенденты должны соблюсти ряд других условий одновременно:

быть самозанятым лицом/физлицом-предпринимателем;

подать отчетность;

создание видеовизитки;

готовность к участию в получении бизнес-образования.

Сумма денежной помощи и правила подачи заявки

По данным организации, самозанятые лица и представители малого бизнеса могут получить грант до 1 330 долларов (гривневый эквивалент — 59 000 грн). Средства разрешено использовать следующим образом:

доля 80% — на покупку оборудования;

доля 20% — на расходные материалы.

Также будет предусматриваться возможность получения экспресс-обучения в сфере бизнеса и индивидуальных консультаций.

Если граждане считают, что соответствуют вышеуказанным критериям и нуждаются в финансовой поддержке, необходимо зарегистрировать данные с помощью специальной формы. Предоставленную информацию передадут координаторам программы для обработки.

"Партнеры и "JERU" не могут гарантировать, что всем зарегистрированным будет оказана помощь и ограничивают право применять дополнительные критерии в случае, если количество зарегистрированных бенефициаров превышает имеющиеся ресурсы", — говорится в сообщении.

