Главная Финансы Люди с инвалидностью I-III группы получат помощь от ФРГ

Люди с инвалидностью I-III группы получат помощь от ФРГ

Дата публикации 11 мая 2026 13:00
Выплаты для людей с инвалидностью І-ІІІ группы: кому Германия начислит 1 330 долларов
Женщина в инвалидной коляске, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Жители одного из прифронтовых регионов имеют возможность зарегистрироваться в программе международной инициативы JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) при финансовой поддержке правительства Германии в 2026 году. Она предусматривает предоставление грантовой помощи на развитие предпринимательства самозанятым и малому бизнесу, если принадлежат к уязвимым группам, в частности людям с инвалидностью.

Об этом говорится в объявлении организаторов, рассказывают Новини.LIVE.

Кто может получить грантовую помощь при финподдержке Германии

Реализуют проект поддержки предпринимательства в Харьковском регионе. Соответствующая инициатива доступна уязвимым украинцам прифронтовых громад благодаря финансированию Министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Помощь будет оказана предпринимателям таких громад:

  • Харьковской территориальной громады;
  • Высочанской территориальной громады.

Главным требованием для права участия в проекте является наличие критерия уязвимости. Речь идет о:

  • Лицах с инвалидностью или семьях, где есть люди с инвалидностью;
  • Ветеранах войны;
  • Внутренне перемещенных лицах (ВПЛ);
  • Одиноких отцах/матерх;
  • Многодетных семьях;
  • Домохозяйствах, пострадавших от войны;
  • Домохозяйствах с беременными женщинами/которые имеют детей до полугода;
  • Семьях, у которых низкие доходы.

В то же время, претенденты должны соблюсти ряд других условий одновременно:

  • быть самозанятым лицом/физлицом-предпринимателем;
  • подать отчетность;
  • создание видеовизитки;
  • готовность к участию в получении бизнес-образования.

Сумма денежной помощи и правила подачи заявки

По данным организации, самозанятые лица и представители малого бизнеса могут получить грант до 1 330 долларов (гривневый эквивалент — 59 000 грн). Средства разрешено использовать следующим образом:

  • доля 80% — на покупку оборудования;
  • доля 20% — на расходные материалы.

Также будет предусматриваться возможность получения экспресс-обучения в сфере бизнеса и индивидуальных консультаций.

Если граждане считают, что соответствуют вышеуказанным критериям и нуждаются в финансовой поддержке, необходимо зарегистрировать данные с помощью специальной формы. Предоставленную информацию передадут координаторам программы для обработки.

"Партнеры и "JERU" не могут гарантировать, что всем зарегистрированным будет оказана помощь и ограничивают право применять дополнительные критерии в случае, если количество зарегистрированных бенефициаров превышает имеющиеся ресурсы", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что весной текущего года в одной из громад граждане получат денежную помощь от Красного Креста. Она распространяется на уязвимые группы людей прифронтовых громад Сумской области. В ее рамках предоставят одноразовую денежную помощь, рассчитанную на полгода.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что в мае в трех областях семьи, пострадавшие от войны, смогут оформить денежную помощь. Предоставление выплат будет предусмотрено также на шесть месяцев. Обратиться за помощью могут семьи, проживающие в нескольких громадах Донецкой, Запорожской и Харьковской областей.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
