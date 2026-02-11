Выплаты в феврале — кому и где предусмотрена денежная помощь от УВКБ ООН

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 12 февраля, жители одной из прифронтовых громад получат возможность оформить денежную помощь на трехмесячный период по программе поддержки от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Организация снова откроет регистрацию для нескольких категорий граждан на предоставление финподдержки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УВКБ ООН, передают Новини.LIVE.

Кому предусмотрена денежная помощь от УВКБ ООН

По данным организации, предварительную регистрацию на денежную помощь откроют для жителей Лебединской громады Сумской области, страдающей от атак РФ. Согласно условиям программы, помощь смогут получить следующие категории граждан:

Люди, которые либо прибыли в громаду из опасных регионов, либо после выезда вернулись. Имеют статус внутреннего переселенца, полученного не более шести месяцев назад; Граждане, которые покидали страну в начале войны, однако вернулись в громаду. Имеется документ, удостоверяющий факт выезда.

Также важно соблюсти следующие условия:

до этого не получали аналогичную помощь за предыдущие три месяца;

размер дохода должен быть на каждого в семье не выше 6,3 тыс. грн.

Среди других важных требований в праве на помощь — наличие одного из критериев уязвимости:

неполная семья, где есть только мать или отец и несовершеннолетние дети до 18 лет, граждане от 55 лет на иждивении;

домохозяйства, которые состоят только из людей старшего возраста (более 55-т);

семьи, где одинокие лица, которым более 55 лет, воспитывают малолетних детей;

домохозяйства, которые имеют граждан с установленной инвалидностью/хроническими болезнями.

Правила оформления выплат на Сумщине

УВКБ ООН предоставит гражданам возможность получить в целом 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн на каждого в семье продолжительностью три месяца). Деньги будут перечислять одним траншем на банковский счет.

Зарегистрироваться на выплаты 12 февраля смогут жители Лебединской громады по телефону (9:00-16:00).

"Вниманию жителей Лебединской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Лебедин 12 февраля 2026 (четверг), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать переселенцам

Ранее в Пенсионном фонде объяснили, что некоторым гражданам из числа ВПЛ не поступили выплаты из-за невыполнения требования идентификации и непредоставления уведомления о неполучении выплат от РФ. Это необходимо было сделать до конца прошлого года.

Однако из-за массовости проблемы правительство разрешило пройти соответствующую процедуру до 1 июля 2026 года.

Кабинет министров принял решение возобновить выплаты, продлить сроки идентификации и упростить доступ к услугам ПФУ. В частности, увеличили количество операторов, организовали мобильные бригады и ввели электронную очередь.

