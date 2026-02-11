Выплаты от Каритас — где откроют регистрацию на помощь в размере 19,4 тыс. грн

Денежные купюры и монеты. Фото: Новини.LIVE

В феврале 2026 года в одной из громад представительство международной благотворительной организации Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас" откроет двухдневную регистрацию на денежную помощь в размере 19,4 тыс. грн. Выплаты предоставят на прохождение холодного периода.

Об этом сообщают Новини.LIVE

Кто получит право на помощь в 19,4 тыс. грн

Как отмечается, речь идет о программе помощи от благотворительного фонда "Каритас Кривой Рог", который является локальной частью международной благотворительной организации Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас".

Приобщиться к ней смогут жители уязвимых категорий населения города Зеленодольск Криворожского района Днепропетровской области, которые еще не получали такую финпомощь. Предусматривается предоставление денежной помощи в размере 19,4 тыс. грн для уязвимых категорий семей на прохождение зимнего периода.

"БФ "Каритас Кривой Рог" открывает двухдневную регистрацию. Количество лиц, которые могут быть зарегистрированы, ограничено... На домохозяйство предоставляется только один раз", — говорится в сообщении.

Обратиться за помощью могут семьи, которые относятся к одной из следующих категорий уязвимости:

граждане в возрасте от 60 лет;

лица с группой инвалидности;

семьи с детьми в возрасте до трех лет;

беременные женщины или одинокие матери;

многодетные семьи с тремя и более детьми;

лица, имеющие тяжелые болезни (онкологические заболевания).

Как получить выплаты и список документов

Благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог" откроет регистрацию для жителей города Зеленодольск в следующие дни (время регистрации: 11.00-14.00):

четверг, 12 февраля 2026 года;

вторник, 17 февраля 2026 года

Место проведения регистрации для получения денежной помощи: детский сад "Золушка".

С собой необходимо будет иметь документы на всех членов домохозяйства:

паспорт;

идентификационный код;

выписка из реестра тергромады (если паспорт id-карта);

документ, подтверждающий категорию уязвимости;

справку IBAN.

Денежную помощь, имеющую целевое назначение, можно будет потратить на оплату электроэнергии, с обязательным предоставлением квитанций в БФ "Каритас Кривой Рог". Платеж необходимо будет осуществить одной суммой.

Какая еще помощь доступна в регионе

Зимой жители нескольких регионов, в частности, Днепропетровского, могут получить финпомощь от БФ "Право на защиту". Речь идет о проекте "Консорциум Реагирования: Предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023-2026)", который реализуется при финансовой поддержке Соединенных Штатов.

Принять участие в программе могут лишь несколько категорий граждан, которым действительно нужна поддержка. Для этого нужно подать предрегистрационную заявку на странице фонда.

Аналогичная возможность доступна также в Одесской, Запорожской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что в одной из прифронтовых громад жителям будет доступна помощь от УВКБ ООН. Организация предоставит каждому в семье по 10,8 тыс. грн.

Еще писали, что украинцы смогут оформить от ОО "Fight For Right" финпомощь. Выплаты предусмотрены для граждан с инвалидностью в двух регионах.