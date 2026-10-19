Купюра гривны на фоне других купюр. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года благотворительный фонд "Право на защиту", занимающийся приемом заявок на предоставление многоцелевой денежной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), работает в Сумской области. Выплаты доступны для уязвимых категорий граждан, в частности, людям с инвалидностью и пожилым гражданам.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

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Кто может получить помощь в октябре

БФ "Право на защиту" будет принимать заявки на получение помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в ряде населенных пунктов Сумской области.

Подавать заявки приглашают переселенцев и беженцев, переместившихся в следующие сроки:

Домохозяйства, получившие статус ВПЛ за последние 45 дней из-за угроз/эвакуации; Семьи, перемещенные от 46 дней до полугода из-за обстрелов/принудительного выселения; Домохозяйства, которые выезжали за границу после 24 февраля 2022 года и вернулись домой (в течение трех месяцев и не позднее года); Семьи, которые после выезда в другие регионы вернулись домой (от трех месяцев до года).

Ключевые условия предоставления финансовой помощи

В частности, основной приоритет будет отдаваться гражданам, относящимся к уязвимым категориям населения. Право на выплаты получат хозяйства:

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если они находятся вблизи линии фронта;

у них плохие условия проживания (село/город);

в семье есть люди пенсионного возраста от 60 лет, лица с инвалидностью и дети;

среднемесячный доход не превышает 8 300 грн на одного человека.

В рамках программы каждый член семьи сможет получить от 10 800 грн до 12 300 грн сразу за три месяца.

Как подать заявку на получение выплат

БФ "Право на защиту" принимает заявки в г. Ахтырка 19 октября, а в Чупаховской громаде — 20 октября. Также жители других населенных пунктов смогут обратиться за помощью. За открытием регистрации нужно следить в Telegram-канале.

"Чтобы узнать, соответствуете ли вы и ваше домохозяйство новым критериям программы, действующим с 1 апреля 2026 года, позвоните в пункт сбора данных в городе Сумы: 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Окончательное решение о возможности регистрации примет специалист фонда после личного собеседования.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в четырех регионах гражданам доступна финансовая помощь на развитие бизнеса или реализацию бизнес-идеи. В среднем на одного человека может быть предоставлен грант в размере 2 600 долларов. К участию приглашаются внутренне перемещенные лица и местное население.

Еще Новини.LIVE писали о том, что БО "GEM" реализует проект оказания помощи гражданам, проживающим на территории г. Днепра и Днепропетровской области. Выплаты доступны переселенцам, проживающим на территории региона. В рамках программы уязвимые категории граждан смогут получить по 2 000 грн.