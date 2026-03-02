Выплаты для людей с инвалидностью — кто и как может получить весной

Пожилые люди и деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В нескольких регионах в марте 2026 года общественная организация Fight For Right (FFR) регистрирует украинцев с инвалидностью и с ограниченной мобильностью на программу поддержки. Деньги смогут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организации.

Кому из украинцев с инвалидностью доступна помощь

Согласно проекту помощи, речь идет о совместной инициативе ОО "Fight For Right", Fund for Local Development (FLD) и международной гуманитарной организации Première Urgence Internationale (PUI). Она предусматривает предоставление компенсации за аренду жилья и коммунальных услуг.

Приглашают к участию граждан, которые вынужденно покинули Донецкую область и другие опасные области в связи с войной, и теперь нуждаются в финансовой поддержке в оплате за аренду и оплате жилищно-коммунальных счетов, поскольку многие из них проживают во временных приютах, общежитиях, где отсутствуют надлежащие условия для проживания.

"Помощь предоставляется лицам с инвалидностью, которые имеют официально подтвержденный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и официальные документы, подтверждающие повреждение или уничтожение жилья в результате боевых действий. В рамках проекта может предоставляться финансовая помощь для покрытия расходов, связанных с проживанием, в частности на оплату аренды жилья и/или коммунальных услуг", — говорится в сообщении.

Как присоединиться к проекту помощи

Оформить помощь могут украинцы с инвалидностью и граждане с ограниченной мобильностью при условии:

Наличия официального статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ); Документов, подтверждающих повреждение или уничтожение жилья из-за войны.

Для предварительного этапа отбора нужно подать специальную онлайн-анкету. Однако организаторы предупредили, что ее заполнение не гарантирует автоматическое предоставление помощи.

В случае отбора граждане получат финпомощь в качестве компенсации за расходы, связанные с проживанием, до шести месяцев.

Где еще предусмотрена помощь людям с инвалидностью

Также домохозяйства с лицами с инвалидностью I-II группы/тяжелыми болезнями или маломобильными людьми могут присоединиться к программе финпомощи ОО "Acted".

Такую программу реализуют для жителей Сосницкой громады Сумской области. Каждому члену семьи окажут помощь в сумме 3 600 грн/месяц.

Кроме того, выплаты доступны другим уязвимым категориям граждан: пожилым людям, многодетным семьям с детьми до 18 лет, домохозяйствам, которые возглавляют одинокие женщины или отцы, те, у кого разрушено жилье.

