Выплаты от Каритас — кому могут предоставить два вида денежной помощи

Финансовая помощь от Каритас — кому доступны 9 000 грн на лечение
Украинские граждане, проживающие в зоне повышенного риска (до 50 км от линии боевых действий), смогут получить два вида финансовой поддержки от БО "Каритас Украина". Проект предусматривает предоставление двух видов поддержки.
О том, какая именно и кому предусмотрена помощь, рассказывают Новини.LIVE.
Подробнее о программе помощи от Каритас
Приобщиться к программе поддержки от благотворительного фонда "Каритас Краматорск" могут жители из Добропольской громады Донецкой области.
В рамках проекта предусматривается предоставление следующих двух видов единовременной финпомощи:
- 10 800 грн — денежная помощь (cash-грант);
- 9 000 грн — помощь для лечения.
Приобщиться к проекту жители Добропольской громады смогут при следующих условиях:
- фактически проживают дома и не эвакуировались;
- доход не превышает 6 318 грн/мес. на одного человека;
- имеют уязвимость.
Речь идет о таких категориях уязвимости:
- лица с инвалидностью первой-второй группы;
- одинокие граждане в возрасте от 55 лет;
- одинокие родители/опекуны несовершеннолетних детей;
- беременные женщины/матери с детьми до трех лет;
- тяжелобольные лица.
Как украинцам подать заявку на выплаты
Граждане могут стать претендентом на денежную помощь, пройдя короткий опрос во время телефонного разговора с работником фонда. Допускается отправка заявления и документов через Signal или WhatsApp.
Обращаться за поддержкой можно с понедельника по пятницу (09:30-16:00) для получения помощи на лечение по номерам:
- 050 399 10 62;
- 095 690 68 62.
Для получения единовременной денежной помощи надо позвонить по номеру: 050 399 10 66.
После этого претендентам необходимо будет пройти обязательную верификацию с помощью геолокации и видеофиксации через мессенджеры.
Какая еще доступна финансовая помощь
Также благотворительная организация "Каритас-Спес Украина" объявила предварительную регистрацию на проект "AGRO, предусматривающий предоставление грантов до 65 000 грн. Инициатива призвана оказать поддержку мелкому сельскому хозяйству и животноводству.
Выплаты должны улучшить продовольственную безопасность среди семей внутренне перемещенных лиц в Волынской области.
Гранты можно будет направить на покупку семян, удобрений, кормов.
Ранее мы писали, что домохозяйствам с пожилыми людьми и инвалидностью могут выплатить помощь в 3 600 грн. Такая возможность доступна благодаря программе от общественной организации "Acted".
Еще мы рассказывали, что ОО "Fight For Right" принимает заявки от украинцев на выплату помощи. Принять участие в проекте могут люди с инвалидностью и с ограниченной мобильностью.
