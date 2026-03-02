Выплаты от Каритас — кому могут предоставить два вида денежной помощи

Женщина с телефоном, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские граждане, проживающие в зоне повышенного риска (до 50 км от линии боевых действий), смогут получить два вида финансовой поддержки от БО "Каритас Украина". Проект предусматривает предоставление двух видов поддержки.

Подробнее о программе помощи от Каритас

Приобщиться к программе поддержки от благотворительного фонда "Каритас Краматорск" могут жители из Добропольской громады Донецкой области.

В рамках проекта предусматривается предоставление следующих двух видов единовременной финпомощи:

10 800 грн — денежная помощь (cash-грант); 9 000 грн — помощь для лечения.

Приобщиться к проекту жители Добропольской громады смогут при следующих условиях:

фактически проживают дома и не эвакуировались;

доход не превышает 6 318 грн/мес. на одного человека;

имеют уязвимость.

Речь идет о таких категориях уязвимости:

лица с инвалидностью первой-второй группы;

одинокие граждане в возрасте от 55 лет;

одинокие родители/опекуны несовершеннолетних детей;

беременные женщины/матери с детьми до трех лет;

тяжелобольные лица.

Как украинцам подать заявку на выплаты

Граждане могут стать претендентом на денежную помощь, пройдя короткий опрос во время телефонного разговора с работником фонда. Допускается отправка заявления и документов через Signal или WhatsApp.

Обращаться за поддержкой можно с понедельника по пятницу (09:30-16:00) для получения помощи на лечение по номерам:

050 399 10 62;

095 690 68 62.

Для получения единовременной денежной помощи надо позвонить по номеру: 050 399 10 66.

После этого претендентам необходимо будет пройти обязательную верификацию с помощью геолокации и видеофиксации через мессенджеры.

Какая еще доступна финансовая помощь

Также благотворительная организация "Каритас-Спес Украина" объявила предварительную регистрацию на проект "AGRO, предусматривающий предоставление грантов до 65 000 грн. Инициатива призвана оказать поддержку мелкому сельскому хозяйству и животноводству.

Выплаты должны улучшить продовольственную безопасность среди семей внутренне перемещенных лиц в Волынской области.

Гранты можно будет направить на покупку семян, удобрений, кормов.

Ранее мы писали, что домохозяйствам с пожилыми людьми и инвалидностью могут выплатить помощь в 3 600 грн. Такая возможность доступна благодаря программе от общественной организации "Acted".

Еще мы рассказывали, что ОО "Fight For Right" принимает заявки от украинцев на выплату помощи. Принять участие в проекте могут люди с инвалидностью и с ограниченной мобильностью.