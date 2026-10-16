Женщина с квитанциями и деньгами. Фото: Новини.LIVE.

В Черниговской области некоторые семьи, относящиеся к уязвимым категориям, могут получить унифицированную денежную помощь в размере 21 600 грн. Выплаты предусмотрены для покрытия неотложных нужд домохозяйства, в частности, оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и других первоочередных расходов.

Об этом сообщает пресс-служба общественной организации "Лампа", передают Новини.LIVE.

Реклама

Кто сможет получить помощь на коммунальные услуги

Речь идет о реализации проекта "Оказание комплексной гуманитарной помощи пострадавшему населению на прифронтовых территориях, а также поддержки уязвимых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в секторах водоснабжения, санитарии и гигиены, обеспечения жильем и денежной помощи в рамках консорциума".

Его совместно реализуют общественная организация "Лампа" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Регистрация на получение помощи доступна жителям Команского старостинского округа Новгород-Северской общины Новгород-Северского района Черниговской области. Речь идет о следующих населенных пунктах:

Читайте также:

с. Комань;

с. Араповичи;

с. Дробишев;

с. Чернацкое;

с. Чулатов.

Сумма помощи и на что ее можно потратить

Речь идет о предоставлении унифицированной денежной помощи на покрытие базовых потребностей. В частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг, продукты, лекарства, средства гигиены и другие неотложные расходы.

Каждый член семьи сможет получить по 10 800 грн, а значит, семья из двух человек сможет рассчитывать на 21 600 грн. В целом в домохозяйстве право на выплаты имеют:

глава домохозяйства;

супруга или супруг;

его дети до 23 лет;

его родители;

его дедушка и бабушка, если они находятся на содержании.

Кто имеет право на получение выплат

Оформить выплаты смогут только те семьи, которые относятся к уязвимым. Рассчитывать на назначение денежной помощи могут:

Семьи, в которых все члены безработные; Домохозяйства с людьми с инвалидностью; Семьи, в которых трое и более детей (до 18 лет); Одинокие семьи с людьми старше 60 лет; Семьи, состоящие из пяти и более человек; Домохозяйства с людьми, страдающими тяжелыми заболеваниями; Семьи, в которых женщины самостоятельно воспитывают детей.

Как и когда можно будет зарегистрироваться

Граждане могут пройти предварительную регистрацию до 19 октября 2026 года включительно. Зарегистрироваться может только один человек от домохозяйства. Для этого необходимо заполнить специальную анкету.

В соответствии с критериями уязвимости такие лица получат приглашение для дальнейшей регистрации.

Подробности можно уточнить в будние дни с 10:00 до 17:00 по телефонам:

0 (800) 33-60-13 (бесплатно в Украине);

+38 (067) 131-69-80;

+38 (050) 051-85-94.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре в ряде регионов действует программа помощи сельскому хозяйству. В ее рамках семьи, пострадавшие от войны, получат гранты. Выплаты доступны уязвимой группе населения в размере 32 495 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Ивано-Франковской области доступна финансовая помощь для украинцев. В рамках программы граждане получат микрогранты до 40 000 грн для ведения сельского хозяйства. В частности, оформить средства смогут люди с инвалидностью и пожилые граждане, а также лица, лишившиеся жилья из-за войны.