Гранты для женщин — кто может получить помощь в 1 тыс. долларов

Дата публикации 5 ноября 2025 11:00
обновлено: 11:14
Выплаты для украинских женщин — как получить грант в 1 тыс. долларов осенью
Женщина держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинские женщины, которые активно занимаются общественной деятельностью и бизнесом, могут получить грантовую помощь в 1 тыс. долларов. Средства предусматриваются на покрытие расходов для путешествия на различные мероприятия.

Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "Женские возможности в Украине".

Читайте также:

Что стоит знать о грантовой программе для женщин

БФ "Женские возможности в Украине" продолжает принимать заявки от украинок для участия в грантовой тревел-программе.

По информации организаторов, соответствующая программа направлена на обеспечение поддержки женщин, которые работают в общественных и благотворительных организациях или ведут собственное дело ради общего благосостояния.

В рамках программы предоставят средства на поездки для участия в международных мероприятиях с целью обмена опытом, повышения квалификации, расширения контактов и воплощения собственных проектов и идей. Речь идет о тех, кто хотел бы приобщиться к выставкам, конференциям, бизнес-обучениям за рубежом, мероприятиям по выводу продукции, товаров и услуг на мировой рынок.

Принять участие в программе могут такие категории женщин:

  • представительницы негосударственных женских общественных или благотворительных фондов, которые не являются участницами/членами органов управления;
  • физлица-предприниматели.

В рамках инициативы украинки смогут получить максимально 1 тыс. долларов (эквивалент — 41,7 тыс. грн). Фонд выплатит средства двумя траншами.

Максимальная сумма гранта будет зависеть от решения фонда, которое должны принять в течение 14 календарных дней.

Кто сможет зарегистрироваться в грантовой программе

Для участия в программе нужно заполнить специальную онлайн-анкету. От одной организации смогут подать заявки не более двух граждан на одно мероприятие. Конечный срок подачи — не позднее чем за три недели до даты запланированной поездки.

Преимущество в конкурсе получат:

  • общественные/благотворительные организации или бизнес, который способствует развитию феминистического движения/гендерного равенства;
  • врачи, занимающиеся инновациями;
  • социально ответственный бизнес;
  • активисты, журналисты, которые усиливают имидж страны;
  • преподаватели, владельцы языковых школ;
  • активисты, защищающие права человека;
  • бизнесы, агентства, предлагающие уникальные продукты на мировых рынках;
  • режиссеры, продюсеры, которые представляют проекты производства Украины за рубежом.

"Прием заявок действует на постоянной основе в течение года, грантеры утверждаются каждый месяц. Оповещение о согласовании заявки поступает на электронную почту, мессенджеры", — говорится в сообщении организаторов.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить помощь от UNHCR Ukraine. В частности, на выплаты могут претендовать граждане, возраст которых превышает 55 лет.

Еще сообщалось, что на Киевщине откроют регистрацию на получение финпомощи от УВКБ ООН. В рамках программы каждому лицу в семье начислят по 10,8 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
