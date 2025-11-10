Выплаты до 4500 грн — больше украинцев получат деньги от государства осенью

Государственная помощь до 4500 грн — кто получит выплаты осенью
В Украине реализуют очередной этап пилотного проекта по обеспечению базовой социальной поддержкой граждан. К программе сможет присоединиться еще больше семей, у которых низкие доходы.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Министерства соцполитики, семьи и единства.
Что стоит знать о базовой социальной помощи
По данным ведомства, под базовой помощью подразумевают единую выплату, куда входят пять видов соцподдержки. Она призвана упростить систему предоставления помощи и сделать ее более удобной для малообеспеченных семей.
Вместо получения нескольких различных выплат семье будут предоставлять единую — базовую, рассчитанную на каждого члена домохозяйства. Экспериментальная программа стартовала еще в июле 2025 года, однако тогда охватила ограниченный круг граждан.
Сейчас больше категорий граждан смогут принять участие в проекте, ведь зарегистрироваться смогут те, кто будет отвечать определенным критериям. На базовую помощь смогут рассчитывать те, у кого:
- на счетах в банке нет суммы, превышающей 100 тыс. грн;
- ни один из семьи за последний год не совершал крупных покупок свыше 100 тыс. грн;
- нет второй квартиры или дома, которые не подпадают под исключения (в частности, жилье на оккупированной территории/наследственное имущество);
- есть не более одного автомобиля, которому не более 15 лет (кроме транспорта для лиц с инвалидностью/уничтоженного во время войны);
- если в семье нет трудоспособных взрослых, которые не работают, не учатся и не стоят на учете в центре занятости более трех месяцев (кроме ухода за лицом с инвалидностью).
Рассчитываться сумма помощи будет по-особенному: размер будет зависеть от базовой величины в 4,5 тыс. грн. Сумму будут определять как разницу между величиной (умноженной на количество членов семьи) и средним доходом домохозяйства. А именно:
- 100% базовой суммы — для первого члена семьи (заявителя);
- 100% — для каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью первой-второй групп;
- 70% — для каждого следующего взрослого.
Для тех, кто имеет право на пенсию или достиг 60 лет, однако не имеет достаточного страхового стажа, выплата будет зависеть от продолжительности стажа:
- не более 10 лет — 53% от суммы;
- 10-20 лет — 62%;
- 20-30 лет — 70%;
- более чем 30 лет — 88%.
Правила подачи заявления на госвыплаты
Граждане смогут подать документы в Пенсионный фонд разными способами. Это должен делать один из членов семьи. Помощь назначат на все домохозяйство, а каждый совершеннолетний член должен будет подписать заявление. Обратиться можно лично в сервисный центр ПФУ или дистанционно через государственное приложение "Дія".
Сейчас онлайн-оформление доступно только для некоторых категорий — малообеспеченным семьям, одиноким матерям или многодетным семьям. Для этого необходимо подготовить ID-карту или загранпаспорт, налоговый номер.
Базовую помощь будут назначать на шесть месяцев и автоматически продлевать на весь срок действия эксперимента — до двух лет.
