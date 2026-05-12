Укрпошта запустила оплату картами в передвижных отделениях: кому доступна услуга

Передвижное отделение Укрпошты, банковский терминал.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" запустил оплату банковскими картами. Услуга с 1 мая стала доступна в 100% населенных пунктов Украины — как в отдаленных селах, так возле линии фронта, при условии наличия связи.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский, передают Новини.LIVE.

Что изменится для украинцев

Смелянский отметил, что благодаря работе передвижных отделений компании, оснащенных POS-терминалами, финансовая инклюзия в Украине стала реальностью. Безналичная оплата отныне доступна в каждом населенном пункте, даже там, где живет 3 человека в селе, или у линии фронта, при условии наличия связи.

"Наши 1850+ передвижных отделений уже в пути с POS-терминалами, посещая более чем 25 000+ населенных пунктов", — отметил глава Укрпошты.

Смелянский отметил, что на проект, который удалось реализовать впервые за время независимости Украины, не потратили ни копейки бюджетных или грантовых средств.

Что еще планирует Укрпошта

Уже в июне 2026 года компания предоставит возможность не только платить, но и снимать наличные и пополнять банковские карты.

А до конца года, по словам Смелянского, каждому почтальону Укрпошты предоставят мобильные устройства, чтобы принимать карточки было возможно в любом городе Украины, а людей с инвалидностью можно было обслуживать дома.

"Ну и последним, однако не менее важным шагом, будет подача заявления на банковскую лицензию "Укрпошта.Банка". Мы просто не можем не сделать такой важный подарок украинцам и НБУ уже скоро", — отметил Смелянский.

Он добавил, что как только появится "Укрпошта.Банк", пользоваться банковскими карточками будет возможно даже в режиме офлайн.

