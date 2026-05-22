Укрпошта повысит зарплаты некоторым работникам: кто будет получать до 65 000 грн

Укрпошта, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Укрпошта повысит зарплаты водителей магистральных маршрутов. С 1 июня они будут получать до 65 000 грн. Также в компании ищут водителей на магистральные автомобили.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский в Telegram, передают Новини.LIVE.

Что предлагают водителям на Укрпоште

"Чтобы доставлять ваши посылки своевременно, нам еще нужны новые члены команды — в частности водители на новые супер крутые магистральные машины. Там прямо ну очень удобно работать и неплохо зарабатывать. А с 01.06.2026 заработная плата для водителей магистральных маршрутов возрастает до 65 000 грн", — говорится в сообщении.

Гендиректор Укрпошты отметил, что кандидатам гарантируют не только конкурентную зарплату, но и работу согласно правилам безопасности, отпуска, больничные и другую социальную защиту.

Смелянский также добавил, что, кроме водителей, компания приглашает на работу специалистов в сфере ИТ и других направлений. Подробнее с вакансиями соискатели могут ознакомиться на сайте компании в соответствующем разделе.

Читайте также:

В Украине планируют осовременить зарплаты

На днях Кабинет Министров Украины обновил инициативу о внесении изменений в Порядок проведения индексации денежных доходов населения №1078. Документ имеет целью согласовать перечень доходов, подлежащих индексации, с действующими нормами законодательства, а также четко определить выплаты, которые не относятся к объектам осовременивания.

Согласно предложениям правительства, индексацию планируют начислять в ряде случаев, в частности:

за выполнение работы сверх установленной нормы;

при получении пособия по безработице за неполный календарный месяц;

в случае повышения тарифных ставок или окладов через дополнительные коэффициенты или временные доплаты;

после возобновления выплат пособия по безработице;

при назначении стипендии или пособия по безработице в месяце, когда увеличивается сумма выплат;

в случае перехода с одного вида социальной стипендии на другой.

Также правительство определило органы, ответственные за проведение расчетов индекса потребительских цен, необходимого для дальнейшей индексации доходов населения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Укрпошта запустила новую важную услугу. Речь идет о безналичной оплате в передвижных отделениях почтового оператора. С мая услуга стала доступна в 100% населенных пунктов Украины — как в отдаленных селах, так возле линии фронта, при условии наличия связи.

Также Новини.LIVE писали, что Укрпошта по-новому будет рассчитывать стоимость магистральных автоперевозок. Компания привязала тариф к ценам дизтоплива. В компании ожидают, что это позволит стабильную перевозку посылок.