"Укрпочта" стала партнером Etsy: что изменится для продавцов и мастеров из Украины

Женщина с ноутбуком, вывеска Укрпочты. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Укрпочта стала официальным партнером международного маркетплейса Etsy, где продаются изделия ручной работы, винтажные вещи и крафтовая продукция. Это сотрудничество откроет новые возможности для украинских мастеров, которые продают свои работы за рубеж с помощью Укрпочты.

О нюансах нового партнерства рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, передает Новини.LIVE.

Что изменится для продавцов

Официальный статус верифицированного партнера, который украинский почтовый оператор получил впервые, позволил полностью объединить информационные системы Укрпочты и Etsy.

Благодаря такой интеграции оформлять международные посылки станет проще. Все данные о заказах и готовые почтовые наклейки теперь будут автоматически синхронизироваться между личным кабинетом продавца на маркетплейсе и цифровыми сервисами Укрпочты. Это поможет мастерам тратить гораздо меньше времени на ручное заполнение документов.

Таможенный контроль также упростят

При продаже украинских изделий в США или страны Европейского Союза почтовый оператор будет помогать предпринимателям с подготовкой таможенных документов и правильным расчетом всех обязательных платежей.

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То есть украинскому мастеру нужно будет лишь качественно упаковать и отправить товар, а большинство сложных таможенных процедур логистическая компания возьмет на себя.

Кому это пригодится

Новый сервис станет хорошим помощником для отечественных ремесленников, дизайнеров одежды и украшений, создателей домашнего декора, сувениров и другой уникальной продукции.

По информации Игоря Смелянского, сегодня на платформе Etsy уже выставлено более 2 миллионов разнообразных товаров от украинских брендов, а общие объемы их продаж исчисляются сотнями миллионов долларов.

Ожидается, что благодаря этому соглашению наши предприниматели смогут без лишней бюрократии отправлять заказы иностранным покупателям и активнее наращивать свои продажи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Новая почта запустила тестовый сервис ночной доставки посылок. Теперь отправления могут поступить в почтомат ещё до начала рабочего дня. Пока что новая услуга доступна в пяти крупных городах, но в компании планируют расширить её по всей Украине.

Также Новини.LIVE писали о том, как сэкономить на отправке посылок. Стоит обратить внимание на актуальные тарифы почтовых операторов. Самой дорогой остается Новая почта, где за посылку до 2 кг придется заплатить 90 гривен, тогда как Укрпочта предлагает более дешевые варианты — от 50 гривен.