С 1 июля Укрпочта изменит стоимость доставки: какие тарифы будут действовать для украинцев

Посылка в руках, отделение Укрпочты. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С 1 июля Укрпочта меняет тарифы на доставку. Есть хорошая новость для жителей сел — доплату в размере 45 гривен за доставку передвижными отделениями отменяют. В то же время известно, что курьерская доставка несколько подорожает.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, передает Новини.LIVE.

Как изменится доставка в села

Если в населенном пункте есть точка Укрпочты — стационарное отделение или даже комната в сельском совете, — никаких дополнительных платежей больше не будет.

Стоимость доставки будет такой же, как и для отправлений по городу.

Также без доплат будут доставлять посылки в почтоматы Укрпочты.

"Делаем все, чтобы наши клиенты в селах имели такие же возможности и услуги, как и жители городов", — говорит Игорь Смелянский.

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Курьерская доставка подорожает

В то же время Укрпочта повышает стоимость курьерской доставки.

Из-за подорожания топлива цена увеличится на 5 гривен. После этого курьерская доставка будет стоить 50 гривен.

В компании отмечают, что даже после повышения этот тариф остается одним из самых доступных на украинском рынке и будет одинаковым как для города, так и для села.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об изменениях в работе почтовых сервисов и новых правилах для международных отправлений. С 1 июля в ЕС вводится дополнительный сбор в размере 3 евро за коммерческие посылки и дорогие частные подарки. Сумма будет зависеть от количества товара в декларации. Новые правила коснутся всех перевозчиков, в том числе и Укрпочты.

Также Новини.LIVE писали, что Новая почта запустила тестовую ночную доставку посылок, благодаря которой отправления могут поступить в почтомат ещё до начала рабочего дня. Пока сервис работает в пяти городах — Киеве, Одессе, Львове, Полтаве и Днепре. Если тестирование пройдет успешно, ночная доставка появится и в других городах.