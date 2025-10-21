Мелкий пакет Prime на Укрпоште — как изменились цены на доставку в 12 стран

Работница и клиентка в одном из отделений Укрпочты. Фото: Новини.LIVE

На Укрпоште распространят услугу "Мелкий пакет Prime" еще на 12 стран. Клиенты смогут экономить на доставке до 30%.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Какими будут тарифы на "Мелкий пакет Prime"

В компании говорят, что украинские предприниматели часто отправляют за границу аксессуары для волос или украшения, вес которых не превышает 100 граммов. Ранее за доставку такого товара рекомендованным мелким пакетом в Чехию они платили по 7,26 доллара. Сейчас на Prime-отправления будет действовать цена в 5,5 доллара (228 гривен).

Тарифы на доставку из Укрпочты в другие страны в 2025 году. Скриншот: Укрпочта

На Укрпоште также рассказали о растущем спросе на международные отправления из Украины. Например, в Филиппины, Аргентину и Чехию количество посылок за полгода увеличилось в среднем до 20%.

Поэтому теперь посылки по тарифу "Мелкий пакет Prime" будут ехать в:

Филиппины;

Аргентину;

Чехию;

Узбекистан;

Катар;

Боливии;

Шри-Ланки;

Танзании;

Замбии;

Парагвай;

Монголию;

Азербайджан.

"Мы хотим, чтобы украинскому бизнесу было проще и выгоднее работать с клиентами в мире. PRIME — это о доступной логистике, скорости и новых возможностях для экспортеров", — отметили в Укрпоште.

Что еще стоит знать

Напомним, Укрпошта установит собственные почтоматы в Киеве и Одессе. Граждане смогут получать посылки через мобильное приложение или по PIN-коду на клавиатуре даже без интернета.

До конца 2025 года компания планирует установить 100 устройств, а затем они начнут появляться в других регионах.

