Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Укрпошта изменила тарифы на доставку в 12 стран — что известно

Укрпошта изменила тарифы на доставку в 12 стран — что известно

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 18:42
обновлено: 18:53
Мелкий пакет Prime на Укрпоште — как изменились цены на доставку в 12 стран
Работница и клиентка в одном из отделений Укрпочты. Фото: Новини.LIVE

На Укрпоште распространят услугу "Мелкий пакет Prime" еще на 12 стран. Клиенты смогут экономить на доставке до 30%.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Реклама
Читайте также:

Какими будут тарифы на "Мелкий пакет Prime"

В компании говорят, что украинские предприниматели часто отправляют за границу аксессуары для волос или украшения, вес которых не превышает 100 граммов. Ранее за доставку такого товара рекомендованным мелким пакетом в Чехию они платили по 7,26 доллара. Сейчас на Prime-отправления будет действовать цена в 5,5 доллара (228 гривен).

null
Тарифы на доставку из Укрпочты в другие страны в 2025 году. Скриншот: Укрпочта

На Укрпоште также рассказали о растущем спросе на международные отправления из Украины. Например, в Филиппины, Аргентину и Чехию количество посылок за полгода увеличилось в среднем до 20%.

Поэтому теперь посылки по тарифу "Мелкий пакет Prime" будут ехать в:

  • Филиппины;
  • Аргентину;
  • Чехию;
  • Узбекистан;
  • Катар;
  • Боливии;
  • Шри-Ланки;
  • Танзании;
  • Замбии;
  • Парагвай;
  • Монголию;
  • Азербайджан.

"Мы хотим, чтобы украинскому бизнесу было проще и выгоднее работать с клиентами в мире. PRIME — это о доступной логистике, скорости и новых возможностях для экспортеров", — отметили в Укрпоште.

Что еще стоит знать

Напомним, Укрпошта установит собственные почтоматы в Киеве и Одессе. Граждане смогут получать посылки через мобильное приложение или по PIN-коду на клавиатуре даже без интернета.

До конца 2025 года компания планирует установить 100 устройств, а затем они начнут появляться в других регионах.

Ранее мы рассказывали, что с 1 октября отправить посылку в США Укрпоштой стало дешевле. Однако изменения будут временными. Также мы писали, почему посылки из-за границы могут не прийти адресатам в Украине. Так, заказ могут конфисковать таможенники за нарушение ряда правил.

Укрпошта тарифы посылки заграница доставка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации