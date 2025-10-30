Укрпошта не будет брать деньги за посылки — о чем идет речь

Отделение Укрпошты. Фото: УНИАН

На Укрпоште появится услуга, за которую клиентам не нужно будет платить. Нововведение должно заработать уже в 2025 году.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Новая услуга на Укрпоште

Речь идет о бесплатной доставке личных вещей погибших и пропавших без вести украинских защитников их близким. Как пояснил Смелянский, этот процесс должен быть:

упорядоченным;

безопасным;

максимально человечным.

"Доставка будет бесплатной — в самые отдаленные уголки Украины, в частности прифронтовые и деоккупированные территории", — говорится в сообщении Игоря Смелянского.

Это решение является частью более широкой социальной программы от Укрпошты для поддержки военнослужащих и их близких во время войны.

Что еще стоит знать

Напомним, Укрпошта решила снизить тарифы на доставку товаров в 12 стран мира. Так, ранее доставка рекомендованным мелким пакетом, например, в Чехию, стоила 7,26 доллара. Но отныне на Prime-отправления будет действовать цена в 5,5 доллара (228 гривен). Посылки по тарифу "Мелкий пакет Prime" в 2025 году будут ехать в Филиппины, Аргентину, Чехию, Узбекистан и так далее.

Ранее мы писали, что в украинских городах появятся почтоматы Укрпошты. До конца 2025 года их установят в Киеве и Одессе. Также мы рассказывали о новой марке от Укрпошты и чему ее посвятили.