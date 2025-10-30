Укрпошта не будет брать деньги за посылки — о чем идет речь

Укрпошта не будет брать деньги за посылки — кого это коснется
На Укрпоште появится услуга, за которую клиентам не нужно будет платить. Нововведение должно заработать уже в 2025 году.
Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.
Новая услуга на Укрпоште
Речь идет о бесплатной доставке личных вещей погибших и пропавших без вести украинских защитников их близким. Как пояснил Смелянский, этот процесс должен быть:
- упорядоченным;
- безопасным;
- максимально человечным.
"Доставка будет бесплатной — в самые отдаленные уголки Украины, в частности прифронтовые и деоккупированные территории", — говорится в сообщении Игоря Смелянского.
Это решение является частью более широкой социальной программы от Укрпошты для поддержки военнослужащих и их близких во время войны.
Что еще стоит знать
Напомним, Укрпошта решила снизить тарифы на доставку товаров в 12 стран мира. Так, ранее доставка рекомендованным мелким пакетом, например, в Чехию, стоила 7,26 доллара. Но отныне на Prime-отправления будет действовать цена в 5,5 доллара (228 гривен). Посылки по тарифу "Мелкий пакет Prime" в 2025 году будут ехать в Филиппины, Аргентину, Чехию, Узбекистан и так далее.
Ранее мы писали, что в украинских городах появятся почтоматы Укрпошты. До конца 2025 года их установят в Киеве и Одессе. Также мы рассказывали о новой марке от Укрпошты и чему ее посвятили.
