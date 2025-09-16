Базовая соцпомощь — назначают ли тем, кто не имеет права на пенсию по возрасту

Гражданин пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжается реализация экспериментального проекта по предоставлению уязвимым категориям граждан базовой социальной помощи. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что воспользоваться такой поддержкой уже сейчас могут также пожилые люди, которые не имеют права на пенсию по возрасту, однако при определенных условиях.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ПФУ.

Базовая соцпомощь для пожилых людей

Как отметили в Пенсионном фонде, гражданам, которые достигли 60-летнего возраста, но не имеют достаточного количества страхового стажа, также предусмотрена базовая социальная помощь, однако при соблюдении определенных требований.

По информации ПФУ, базовой соцпомощью в соответствии с порядком реализации экспериментального проекта, утвержденного правительственным постановлением №371 от 25 марта 2025 года, могут воспользоваться семьи, которые на дату обращения за выплатой получают:

государственную соцпомощь для малообеспеченных семей;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, которых воспитывают в многодетных семьях;

временную госпомощь для детей, родители которых не платят алименты, не имеют возможности содержать ребенка или неизвестен их адрес проживания.

Однако с 1 октября текущего года к проекту будут иметь право присоединиться и другие граждане, материальное и социальное положение которых требует господдержки.

Учитывая это, если пожилой человек одновременно с соцпенсией получает хоть один из указанных выше видов государственной соцпомощи, то может также обратиться за базовой соцпомощью уже сейчас. В случае отсутствия права на вышеупомянутые выплаты граждане смогут обратиться за базовой соцпомощью с 1 октября 2025 года.

"С 01 октября право на помощь приобретают граждане, не имеющие права на пенсию и получающие государственную социальную помощь, и люди с инвалидностью", — сообщают в фонде.

Условия назначения и размер базовой социальной помощи

Как сообщают в ПФУ, размер базовой соцпомощи определяют как разницу между совокупным размером базовой величины (4,5 тыс. грн) для каждого члена домохозяйства и среднемесячным совокупным доходом семьи:

100% — на первого члена семьи (уполномоченный представитель);

70% — для остальных членов семьи;

100% базовой величины — на каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью первой или второй группы.

С 1 октября для граждан, которые не имеют права на пенсию и получают соцпомощь, и людей с инвалидностью размер базовой соцпомощи будут рассчитывать пропорционально страховому стажу:

до 10 лет — 53% (2,38 тыс. грн);

10-19 лет — 62% (2,79 тыс. грн);

20-29 лет — 70% (3,15 тыс. грн);

от 30 — 88% (3,96 тыс. грн);

от базовой величины (4,5 тыс. грн)

