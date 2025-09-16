Видео
Базовая соцпомощь для пожилых людей — что стоит знать

Базовая соцпомощь для пожилых людей — что стоит знать

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 06:10
Базовая соцпомощь — назначают ли тем, кто не имеет права на пенсию по возрасту
Гражданин пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжается реализация экспериментального проекта по предоставлению уязвимым категориям граждан базовой социальной помощи. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что воспользоваться такой поддержкой уже сейчас могут также пожилые люди, которые не имеют права на пенсию по возрасту, однако при определенных условиях.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ПФУ.

Читайте также:

Базовая соцпомощь для пожилых людей

Как отметили в Пенсионном фонде, гражданам, которые достигли 60-летнего возраста, но не имеют достаточного количества страхового стажа, также предусмотрена базовая социальная помощь, однако при соблюдении определенных требований.

По информации ПФУ, базовой соцпомощью в соответствии с порядком реализации экспериментального проекта, утвержденного правительственным постановлением №371 от 25 марта 2025 года, могут воспользоваться семьи, которые на дату обращения за выплатой получают:

  • государственную соцпомощь для малообеспеченных семей;
  • помощь на детей одиноким матерям;
  • помощь на детей, которых воспитывают в многодетных семьях;
  • временную госпомощь для детей, родители которых не платят алименты, не имеют возможности содержать ребенка или неизвестен их адрес проживания.

Однако с 1 октября текущего года к проекту будут иметь право присоединиться и другие граждане, материальное и социальное положение которых требует господдержки.

Учитывая это, если пожилой человек одновременно с соцпенсией получает хоть один из указанных выше видов государственной соцпомощи, то может также обратиться за базовой соцпомощью уже сейчас. В случае отсутствия права на вышеупомянутые выплаты граждане смогут обратиться за базовой соцпомощью с 1 октября 2025 года.

"С 01 октября право на помощь приобретают граждане, не имеющие права на пенсию и получающие государственную социальную помощь, и люди с инвалидностью", — сообщают в фонде.

Условия назначения и размер базовой социальной помощи

Как сообщают в ПФУ, размер базовой соцпомощи определяют как разницу между совокупным размером базовой величины (4,5 тыс. грн) для каждого члена домохозяйства и среднемесячным совокупным доходом семьи:

  • 100% — на первого члена семьи (уполномоченный представитель);
  • 70% — для остальных членов семьи;
  • 100% базовой величины — на каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью первой или второй группы.

С 1 октября для граждан, которые не имеют права на пенсию и получают соцпомощь, и людей с инвалидностью размер базовой соцпомощи будут рассчитывать пропорционально страховому стажу:

  • до 10 лет — 53% (2,38 тыс. грн);
  • 10-19 лет — 62% (2,79 тыс. грн);
  • 20-29 лет — 70% (3,15 тыс. грн);
  • от 30 — 88% (3,96 тыс. грн);
  • от базовой величины (4,5 тыс. грн)

Ранее мы писали, кому из украинцев выгодно воспользоваться правом перехода на другой вид пенсии. В ПФУ уточнили, в каких ситуациях такой шаг является финансово целесообразным.

Также мы рассказывали о том, что в Украине намерены изменить правила пенсионного обеспечения работников прокуратуры. Проект закона ждет второго чтения в ВРУ.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
