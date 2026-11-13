Отделение Укрпошты. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины выдал Укрпоште разрешение на валютный эквайринг. Теперь компания сможет не только переводить средства без открытия счета, но и предоставлять услуги по приему платежей с помощью платежных карт и других инструментов. НБУ заменил прежнюю лицензию на новую, которая предусматривает более широкий перечень валютных операций.

Об этом сообщил сайт "Минфин", передают Новини.LIVE.

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Что известно о новой лицензии Укрпошты

Национальный банк Украины расширил перечень валютных операций, которые разрешено осуществлять АО "Укрпошта". Соответствующее решение принял Комитет НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Регулятор отозвал предыдущую лицензию компании, которая позволяла осуществлять только валютные переводы без открытия счета. Вместо этого Укрпошта получила новое разрешение с более широким перечнем услуг.

Что означает разрешение на валютный эквайринг

Эквайринг — это услуга, позволяющая принимать оплату с помощью банковских карт и других платежных инструментов. В случае с Укрпоштой речь идет о возможности проводить такие операции в рамках валютных услуг.

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Новая лицензия расширяет возможности компании по обслуживанию безналичных платежей, связанных с валютными операциями.

Это создает основу для развития дополнительных платежных сервисов. В частности, Укрпошта сможет принимать платежи по картам в рамках операций, на которые распространяется ее разрешение.

В то же время получение лицензии не означает, что все новые услуги заработают сразу. Для их запуска компании необходимо подготовить техническую инфраструктуру и выполнить требования законодательства и платежных систем.

Какие валютные услуги Укрпошта предоставляла ранее

До получения нового разрешения компания могла осуществлять валютные переводы без открытия счета. Такой формат позволяет переводить деньги без необходимости иметь банковский счет.

Эта услуга останется доступной в рамках новой лицензии. Однако теперь к ней добавили еще одно направление — эквайринг платежных инструментов.

Таким образом, решение НБУ расширяет возможности Укрпошты в сфере платежных услуг и создает предпосылки для развития ее валютного бизнеса.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Нацбанк изымает из обращения некоторые банкноты. Речь идет о гривнах, выпущенных в 2003–2007 годах. Их постепенно заменяют более современными банкнотами соответствующих номиналов.

Также Новини.LIVE писали, за какие переводы из-за рубежа нужно платить налоги. Украинцы могут получать из других стран зарплату, оплату за фриланс, материальную помощь от родственников и т. д. Однако не все такие поступления нужно декларировать и облагать налогами.