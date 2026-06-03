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Главная Финансы Тираж ограничен: Укрпошта показала новую раритетную марку

Тираж ограничен: Укрпошта показала новую раритетную марку

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 16:59
Укрпошта выпустила марку с "Русланом" и "Мрией": где купить новинку
Церемония погашения марки "Укрпошты". Фото: Укрпошта, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Укрпошта выпустила новую почтовую марку и тематический блок "80 лет АО "Антонов". Конструкторская сила Украины". Выпуск посвятили юбилею государственного авиационного предприятия, где спроектировали легендарные Ан-225 "Мрия" и Ан-124 "Руслан"

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрпошту.

Что изображено на новой марке

Автором дизайна стал украинский иллюстратор Андрей Ермоленко. В сюжете для новой марки он соединил разные эпохи украинской авиации: от фигуры основателя Олега Антонова до современных самолетов, среди которых "Руслан", "Мрия" и Ан-178.

"Мощные самолеты КБ "Антонов" — "Мрия", "Руслан" и другие — десятилетиями были символами Украины и ее лучшей рекламой в мире до полномасштабного вторжения. Сегодня, во многом благодаря работе "антоновцев" в оборонной промышленности, мы все верим, что наша общая большая мечта — о чистом небе над Украиной и украинских самолетах в этом мирном небе — непременно осуществится", — отмечают в Укрпоште.

Марка Укрпошти
Марка "80 лет АО "Антонов". Фото Укрпошта

Отдельно символично изображено новое поколение украинцев — девочка с чертежом и мальчик, который запускает модель самолета, будто бы продолжая традиции отечественного авиастроения.

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Церемония специального погашения новой марки состоялась в авиационном ангаре Государственного университета "Киевский авиационный институт" при участии руководства "Укрпошты" и легендарного летчика-испытателя Александра Галуненко — первого пилота "Мрии".

Где можно приобрести новинку

Укрпочта напечатала 400 тысяч почтовых марок с номиналом F и только 4,2 тысячи тематических блоков с номиналом P. Новый выпуск уже поступил в продажу.

Приобрести марку и почтовый блок можно:

  • в отделениях Укрпошты;
  • в филателистических магазинах;
  • через сервис Укрпошта.Маркет.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что военнослужащие могут воспользоваться специальными скидками на доставку посылок от "Укрпочты" через приложение "Армия+". Нужно сгенерировать штрихкод и предъявить его в отделении при оформлении отправления.

Также Новини.LIVE писали, что "Укрпошта" выпустила новую почтовую марку "FREEDOM 250", посвященную 250-летию независимости США. Тираж марки составляет 80 тысяч экземпляров, а конверта "Первый день" — 15 тысяч.

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Укрпошта марки Мрия Антонов
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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