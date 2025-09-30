Соцвыплаты в Украине — кому приостановили начисление помощи и как действовать

Денежные купюры и копейки на столе. Фото: Новини.LIVE

В Украине ряд граждан, которые получают государственную социальную помощь обязаны пройти физическую идентификацию, чтобы сохранить право на выплаты в 2025 году. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали причины такой необходимости, условия и алгоритм действий для тех, кому уже перестали начислять помощь.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений ПФУ.

Кто должен пройти идентификацию для получения соцпомощи

По данным ПФУ, украинцы, которые получали соцпомощь по состоянию на начало полномасштабной войны и проживали там, где органы по вопросам соцзащиты населения не имели возможности осуществлять выплаты, и после 24 февраля 2022 года не обратились с заявлениями о продлении права на помощь, обязаны пройти физическую идентификацию.

Это предусмотрено рядом постановлений Кабинета министров, в частности № 766 "О реализации экспериментального проекта по централизации механизма выплаты некоторой госпомощи".

Согласно правилам, требование пройти физическую идентификацию касается таких получателей соцвыплат:

лиц, которые не имеют права на пенсию из-за стажа, людей с инвалидностью;

получателей пособия по уходу;

лиц с инвалидностью с детства/детей с инвалидностью.

Как выполнить процедуру идентификации

В ПФУ отметили, что те получатели соцпомощи, которым в сентябре этого года прекратили выплаты, должны обратиться в терорган Пенсионного фонда с заявлением и необходимыми документами для прохождения идентификации и назначения или продления соцвыплат.

По информации фонда, вышеуказанным категориям получателей соцвыплат предоставлено несколько способов для процедуры идентификации:

В сервисном центре ПФУ независимо от места регистрации (на основе паспорта/другого документа, удостоверяющего личность). Через электронную идентификацию в Дія.Підпис (Дія ID), авторизовавшись на портале е-услуг ПФУ в личном кабинете благодаря электронной подписи. По видеоконференцсвязи, предварительно зарегистрировавшись на процедуру идентификации через портал е-услуг Пенсионного фонда в разделе "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи". За пределами страны, обратившись в украинское дипломатическое учреждение, где необходимо удостоверить факт пребывания лица в живых, после чего информацию передадут Пенсионному фонду в Украину.

