ПФУ прекратил начисление соцвыплат — причины и как возобновить

Дата публикации 30 сентября 2025 12:07
Соцвыплаты в Украине — кому приостановили начисление помощи и как действовать
Денежные купюры и копейки на столе. Фото: Новини.LIVE

В Украине ряд граждан, которые получают государственную социальную помощь обязаны пройти физическую идентификацию, чтобы сохранить право на выплаты в 2025 году. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали причины такой необходимости, условия и алгоритм действий для тех, кому уже перестали начислять помощь.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений ПФУ.

Кто должен пройти идентификацию для получения соцпомощи

По данным ПФУ, украинцы, которые получали соцпомощь по состоянию на начало полномасштабной войны и проживали там, где органы по вопросам соцзащиты населения не имели возможности осуществлять выплаты, и после 24 февраля 2022 года не обратились с заявлениями о продлении права на помощь, обязаны пройти физическую идентификацию.

Это предусмотрено рядом постановлений Кабинета министров, в частности № 766 "О реализации экспериментального проекта по централизации механизма выплаты некоторой госпомощи".

Согласно правилам, требование пройти физическую идентификацию касается таких получателей соцвыплат:

  • лиц, которые не имеют права на пенсию из-за стажа, людей с инвалидностью;
  • получателей пособия по уходу;
  • лиц с инвалидностью с детства/детей с инвалидностью.

Как выполнить процедуру идентификации

В ПФУ отметили, что те получатели соцпомощи, которым в сентябре этого года прекратили выплаты, должны обратиться в терорган Пенсионного фонда с заявлением и необходимыми документами для прохождения идентификации и назначения или продления соцвыплат.

По информации фонда, вышеуказанным категориям получателей соцвыплат предоставлено несколько способов для процедуры идентификации:

  1. В сервисном центре ПФУ независимо от места регистрации (на основе паспорта/другого документа, удостоверяющего личность).
  2. Через электронную идентификацию в Дія.Підпис (Дія ID), авторизовавшись на портале е-услуг ПФУ в личном кабинете благодаря электронной подписи.
  3. По видеоконференцсвязи, предварительно зарегистрировавшись на процедуру идентификации через портал е-услуг Пенсионного фонда в разделе "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи".
  4. За пределами страны, обратившись в украинское дипломатическое учреждение, где необходимо удостоверить факт пребывания лица в живых, после чего информацию передадут Пенсионному фонду в Украину.

Ранее мы рассказывали о помощи на отопительный сезон в почти 20 тыс. грн. Ее предоставит ЮНИСЕФ для семьи с детьми из прифронтовых регионов.

Еще писали о том, что граждане, дома или квартиры которых повреждены из-за обстрелов, получат финпомощь от местных властей. В частности, в Киеве предусмотрены выплаты до 40 тыс. грн.

выплаты ПФУ деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
