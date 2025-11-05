Пенсии со сверхурочным стажем — кто получает ежемесячно на 700 грн больше

Мужчина пенсионного возраста. Фото: Freepik

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал формулу и расчеты относительно ежемесячных доплат к пенсиям тем гражданам, которые имеют дополнительные годы страхового стажа сверх нормы. За каждый год дополнительного стажа государство гарантирует определенный процент начислений к будущим выплатам на заслуженном отдыхе.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на информацию ПФУ.

Преимущества сверхурочного стажа для пенсионеров

Как отмечают в Пенсионном фонде, больший стаж трудовой активности и оформление пенсии по возрасту в более отдаленной перспективе позволит украинским гражданам претендовать на более высокие выплаты. Речь идет о гарантированных доплатах за сверхнормативный стаж.

Согласно законодательству, в 2025 году стандартные требования к стажу для права по оформлению пенсии следующие:

В случае выхода в 60 лет — необходимы минимальные 32 года стажа. В случае выхода в 63 года — не менее 22 лет стажа. В случае выхода в 65 лет — минимально 15 лет стажа.

В стране есть ряд граждан, стаж которых превышает стандартную норму. Он считается с определенного возрастного рубежа:

при условии назначения пенсии до октября 2011 года, для стажа сверх нормы необходимо иметь минимум 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины);

при условии назначения пенсии после этой даты — 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины).

Для тех, кто имеет превышенную норму страхового стажа, назначают доплату. Ее определяют так: за каждый дополнительный год сверх нормы начисляют к пенсии дополнительно 1%, однако сумма не может быть больше 1% от прожиточного минимума.

Кому начисляют ежемесячно по 700 грн доплаты

В 2025 году прожиточный минимум составляет 2361 грн, поэтому каждый год страхового стажа сверх нормы даст дополнительно 23,61 грн (2361 × 1%).

При наличии десяти лет сверхнормативного стажа — ежемесячно пенсия будет на 236 грн выше (10х23,61). Те, кто имеют 30 лет дополнительного стажа сверх нормы — на 708 грн больше (30х23,61).

По данным ПФУ, работающим пенсионерам соответствующую доплату определяют, отталкиваясь от уровня прожиточного минимума на дату оформления пенсии. В случае увольнения с работы сумму выплаты пересчитывают на основе нового уровня прожиточного минимума.

