Видео

Доплата в 700 грн к пенсии — кто ежемесячно получает больше

Дата публикации 5 ноября 2025 06:10
обновлено: 10:06
Пенсии со сверхурочным стажем — кто получает ежемесячно на 700 грн больше
Мужчина пенсионного возраста. Фото: Freepik

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал формулу и расчеты относительно ежемесячных доплат к пенсиям тем гражданам, которые имеют дополнительные годы страхового стажа сверх нормы. За каждый год дополнительного стажа государство гарантирует определенный процент начислений к будущим выплатам на заслуженном отдыхе.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на информацию ПФУ.

Читайте также:

Преимущества сверхурочного стажа для пенсионеров

Как отмечают в Пенсионном фонде, больший стаж трудовой активности и оформление пенсии по возрасту в более отдаленной перспективе позволит украинским гражданам претендовать на более высокие выплаты. Речь идет о гарантированных доплатах за сверхнормативный стаж.

Согласно законодательству, в 2025 году стандартные требования к стажу для права по оформлению пенсии следующие:

  1. В случае выхода в 60 лет — необходимы минимальные 32 года стажа.
  2. В случае выхода в 63 года — не менее 22 лет стажа.
  3. В случае выхода в 65 лет — минимально 15 лет стажа.

В стране есть ряд граждан, стаж которых превышает стандартную норму. Он считается с определенного возрастного рубежа:

  • при условии назначения пенсии до октября 2011 года, для стажа сверх нормы необходимо иметь минимум 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины);
  • при условии назначения пенсии после этой даты — 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины).

Для тех, кто имеет превышенную норму страхового стажа, назначают доплату. Ее определяют так: за каждый дополнительный год сверх нормы начисляют к пенсии дополнительно 1%, однако сумма не может быть больше 1% от прожиточного минимума.

Кому начисляют ежемесячно по 700 грн доплаты

В 2025 году прожиточный минимум составляет 2361 грн, поэтому каждый год страхового стажа сверх нормы даст дополнительно 23,61 грн (2361 × 1%).

При наличии десяти лет сверхнормативного стажа — ежемесячно пенсия будет на 236 грн выше (10х23,61). Те, кто имеют 30 лет дополнительного стажа сверх нормы — на 708 грн больше (30х23,61).

По данным ПФУ, работающим пенсионерам соответствующую доплату определяют, отталкиваясь от уровня прожиточного минимума на дату оформления пенсии. В случае увольнения с работы сумму выплаты пересчитывают на основе нового уровня прожиточного минимума.

Ранее мы писали об изменениях правил учета стажа для назначения пенсий, если он был получен до января 1992-го в странах бывшего СССР. Новый подход приняло украинское правительство.

Также мы рассказывали, что в ПФУ объяснили, при каких условиях могут пересчитать выплаты гражданам, которые продолжают работать, на основе нового стажа и дохода. Известно, какие требования для этого необходимо соблюдать.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
