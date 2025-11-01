Пенсии в Украине — кому повысят выплаты и что изменится с 1 ноября

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В ноябре 2025 года в Украине повышенные пенсионные выплаты получат те граждане, кто будет иметь право на возрастную надбавку. Также ожидаются изменения для ряда граждан, которые находятся в оккупации или за рубежом, и получат социальные выплаты.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто из пенсионеров получит больше с 1 ноября

В ноябре общего повышения пенсий для граждан не ожидается. Дополнительные выплаты назначат лишь отдельным группам граждан. Речь идет о начислении надбавок за возраст тем, кому в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Возрастные надбавки выплачивают в следующих размерах:

Для лиц, которым исполнилось 70 лет и до достижения 75-летнего возраста — предусмотрены дополнительные 300 грн. Для лиц, которым исполнилось 75 лет и до достижения 80-летнего возраста — начислят 456 грн. Для лиц, которым исполнилось 80 лет и выше — размер доплат составит 570 грн.

Соответствующие надбавки начислят гражданам с даты достижения вышеуказанных возрастных рубежей, то есть, их выплатят не с начала календарного месяца, а со дня рождения, в дальнейшем ежемесячно будут начислять с первых чисел.

Доплаты не требуют личного обращения в отделения Пенсионного фонда. Их назначат автоматически и выплатят вместе с основной пенсией. Важно, чтобы пенсионная выплата только не превышала 10,34 тыс. грн.

Что изменится для украинцев в соцвыплатах с ноября

С 1 ноября предусматриваются изменения для нескольких категорий граждан, которые получают соцпенсии и другие виды госпомощи. В случае невыполнения условий, установленных правительством (постановление №1219), с этой даты начисление выплат будет прекращено.

Речь идет о тех гражданах, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года находились на учете в органах социальной защиты населения, расположенных на оккупированных Россией территориях/активных боевых действий, и после полномасштабного вторжения не подали заявления о продлении выплат на других территориях, и не выполнили требование о прохождении физической идентификации до ноября. А именно:

граждане пожилого возраста, которым выплачивают соцпенсии (соцпомощь), из-за того, что не хватает страхового стажа для полноценной пенсионной выплаты;

лица с инвалидностью или лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью, которым предусмотрена соцпомощь.

Остальные граждане, которые получают пенсии и находятся в оккупации или за рубежом, должны пройти идентификацию до конца года для сохранения выплат. Также есть требование предоставить в фонд сообщение о неполучении пенсии из РФ.

Такое заявление-уведомление может быть написано в произвольной форме лично и подано в Пенсионный фонд. Также ПФУ предоставил сервис, благодаря которому можно подать такие сообщения онлайн в личном кабинете на портале фонда в окошке "Дистанционное информирование".

"Лицам, проживающим на временно оккупированных территориях или выехали с временно оккупированных территорий, выплата пенсии/страховых выплат производится только при условии неполучения пенсии/страховых выплат от органов пенсионного обеспечения РФ", — говорится в сообщении.

