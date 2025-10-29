Видео
Видео

Главная Финансы Помощь до 100 тыс. грн — кто и где из украинцев сможет получить

Помощь до 100 тыс. грн — кто и где из украинцев сможет получить

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 13:00
обновлено: 13:10
Выплаты от Красного Креста Украины — кто и где может получить гранты до 100 тыс. грн
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Жители одного из регионов, который регулярно страдает от российских обстрелов, имеют возможность присоединиться к программе помощи от Украинского Красного Креста (УКК). В ее рамках предоставят средства на предпринимательство в условиях военного положения.

Об этом информирует пресс-служба одной из региональных организаций Общества Красного Креста Украины.

Кто и где может получить гранты от Красного Креста Украины

Как отмечается, речь идет о грантовой программе "Межсекторальная программа реагирования в Сумах: Livelihoods Winterization", которую осенью 2025 года реализуют в одной из громад Сумской области. Она призвана финансово помочь наиболее уязвимым домохозяйствам.

Приобщиться к программе, предусматривающей предоставление разных размеров грантов, смогут граждане, проживающие в Садовской громаде.

Приоритетно помощь смогут получить домохозяйства, если подпадают под следующие критерии уязвимости:

  • домохозяйства, где есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • семьи с одиноким опекуном ребенка;
  • многодетные семьи;
  • семьи, где есть безработные граждане;
  • домохозяйства, где есть лица с инвалидностью.

Что предусматривает грантовая программа

В рамках программы поддержки от Украинского Красного Креста граждане смогут получить:

  1. Микрогрант в размере до 100 тыс. грн на старт/поддержку/развитие собственного дела.
  2. Обучение в бизнес-школе/тренинги/мониторинг эффективности помощи.

Все способные и мотивированные члены громады могут подавать заявки на участие в программе через специальную онлайн-форму.

"Если вы получали аналогичную помощь в размере более 700 долларов США в течение последних двенадцати месяцев — проверка на дублирование может ограничить участие", — говорится в сообщении.

Анкеты заявителей будут принимать до 1 ноября 2025 года.

Детали по программе помощи можно уточнить по следующим номерам телефонов в будни с 10:00 до 15:00:

  • +38 (067) 356-51-52;
  • +38 (095) 570-37-53.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
