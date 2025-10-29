Выплаты от Красного Креста Украины — кто и где может получить гранты до 100 тыс. грн

Помощь до 100 тыс. грн — кто и где из украинцев сможет получить
Жители одного из регионов, который регулярно страдает от российских обстрелов, имеют возможность присоединиться к программе помощи от Украинского Красного Креста (УКК). В ее рамках предоставят средства на предпринимательство в условиях военного положения.
Об этом информирует пресс-служба одной из региональных организаций Общества Красного Креста Украины.
Кто и где может получить гранты от Красного Креста Украины
Как отмечается, речь идет о грантовой программе "Межсекторальная программа реагирования в Сумах: Livelihoods Winterization", которую осенью 2025 года реализуют в одной из громад Сумской области. Она призвана финансово помочь наиболее уязвимым домохозяйствам.
Приобщиться к программе, предусматривающей предоставление разных размеров грантов, смогут граждане, проживающие в Садовской громаде.
Приоритетно помощь смогут получить домохозяйства, если подпадают под следующие критерии уязвимости:
- домохозяйства, где есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- семьи с одиноким опекуном ребенка;
- многодетные семьи;
- семьи, где есть безработные граждане;
- домохозяйства, где есть лица с инвалидностью.
Что предусматривает грантовая программа
В рамках программы поддержки от Украинского Красного Креста граждане смогут получить:
- Микрогрант в размере до 100 тыс. грн на старт/поддержку/развитие собственного дела.
- Обучение в бизнес-школе/тренинги/мониторинг эффективности помощи.
Все способные и мотивированные члены громады могут подавать заявки на участие в программе через специальную онлайн-форму.
"Если вы получали аналогичную помощь в размере более 700 долларов США в течение последних двенадцати месяцев — проверка на дублирование может ограничить участие", — говорится в сообщении.
Анкеты заявителей будут принимать до 1 ноября 2025 года.
Детали по программе помощи можно уточнить по следующим номерам телефонов в будни с 10:00 до 15:00:
- +38 (067) 356-51-52;
- +38 (095) 570-37-53.
