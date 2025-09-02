Монтаж газового оборудования — когда необходима реконструкция сетей и какие цены

Зажженная конфорка газовой плиты. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Граждане, в случае необходимости технического переоснащения уже подключенного к газораспределительной сети объекта или смены собственника, должны обязательно заказать услугу по реконструкции газовых сетей. В Киевском филиале "Газсети" рассказали, когда именно необходима соответствующая процедура и сколько стоит в 2025 году.

Об этом говорится в сообщении филиала в соцсети Facebook.

Что надо знать о реконструкции газовых сетей

Под реконструкцией газовых сетей подразумевают целый комплекс работ по демонтажу/монтажу газового оборудования. А именно:

изменение места расположения прибора учета;

замена котла на более мощный;

установка дополнительных приборов;

изменение пути пролегания сети.

Она включает разработку проекта, строительно-монтажные работы, проверку герметичности и ввод в эксплуатацию, которые выполняют только лицензированные специалисты. Самостоятельное вмешательство в систему запрещено.

Поэтому, для тех, кто планирует перенести газовый счетчик, котел или колонку, необходимо обратиться к предприятию, с которым заключен договор на техобслуживание внутридомовой системы газоснабжения потребителя. Процедура реконструкции газовых сетей состоит из нескольких этапов:

разработка технических условий/создание проекта;

прекращение газоснабжения/проведение строительно-монтажных работ (демонтаж/монтаж сети);

проверка герметичности нового газопровода/прием в эксплуатацию и запуск газа.

"Важно: замену газового оборудования могут выполнять только лицензированные специалисты. Самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законодательством!", — говорится в сообщении.

Иллюстрация. Источник: Киевский филиал "Газсети"

Как заказать услугу и стоимость работ

Для того, чтобы осуществить заказ услуги по реконструкции газовых сетей, необходимо обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов. Предварительно необходимо подготовить специальный пакет документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

документы с подтверждением права собственности на объект реконструкции (выписка из Госреестра прав на недвижимое имущество);

техпаспорт на квартиру/дом.

Относительно цен на предоставление услуги по реконструкции газовых сетей, то фиксированной стоимости нет. Для каждого клиента ее рассчитывают индивидуально, согласно проекту и его сложности. В частности, замена котла по эскизу и перенос газопровода отличаются по уровню сложности и стоимости. Также имеются процедурные отличия для физических и юридических лиц.

По информации Киевгаза, демонтаж бытовой газовой плиты (кроме сварочных работ) будет стоить 114 грн, подключение бытовой плиты — 545 грн, стоимость замены гибкого рукава составляет 260 грн.

