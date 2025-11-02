Видео
Видео

Пенсии в Украине — каково влияние средней зарплаты на выплаты

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 06:10
обновлено: 10:24
Пенсии в Украине — что стоит знать о новых показателях средней зарплаты в 2025 году
Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В Украине Пенсионный фонд обновил показатель средней заработной платы, который входит в формулу расчета будущей пенсии. В сентябре 2025 года он существенно вырос, что положительно повлияет на выплаты граждан, которые в последующие годы будут выходить на заслуженный отдых.

Об этом говорится в обнародованных материалах ПФУ.

Читайте также:

Как изменился показатель средней зарплаты в Украине

Согласно данным Пенсионного фонда, в сентябре показатель средней зарплаты повысился до 21,19 тыс. грн, что является одним из самых высоких уровней текущего года. Зарплата на около 1,37 тыс. грн выше августовского показателя. Речь идет о росте показателя, который будут учитывать для исчисления размера пенсии в стране тех, кто будет выходить на заслуженный отдых в ближайшие три года.

С начала года средняя зарплата для расчета пенсии выросла почти на 2,53 тыс. грн.

В предыдущие месяцы данные по средней зарплате менялись так:

  • за август — 19,81 тыс. грн;
  • за июль — 20,45 тыс. грн;
  • за июнь — 22,33 тыс. грн;
  • за май — 20,35 тыс. грн;
  • за апрель — 19,85 тыс. грн;
  • за март — 19,43 тыс. грн;
  • за февраль — 18,59 тыс. грн;
  • за январь — 18,66 тыс. грн.

Как средняя зарплата влияет на размер пенсии

Согласно правилам, считается средняя заработная плата за три года до года обращения за пенсией. Если человек должен выйти на пенсию в 2025 году, то во внимание будут брать показатели за 2022-2024 годы, а в 2026-м — за период 2023-2025 годы. Результат расчета средней зарплаты для текущего года будет следующим:

(13,37 тыс. грн + 14,3 тыс. грн +17,48 тыс. грн)/3 = 45,17 тыс. грн/3 = 15,05 тыс. грн.

Далее ПФУ подставляет полученные значения в формулу для расчета пенсии. Для определения объема пенсии принимают во внимание следующие показатели:

  • приобретенный страховой стаж (определяется индивидуально);
  • фактический доход за каждый месяц стажа (индивидуальный);
  • средняя заработная плата в соответствующем месяце стажа (в год выхода на пенсию будет один для всех).

Если фактический доход за определенный месяц разделить на среднюю заработную плату в стране в конкретном месяце, то появится коэффициент заработка.

Соответствующие показатели являются ключевыми составляющими формулы определения размера пенсии:

  • П (размер пенсии) = С3 (размер средней зарплаты в Украине за 3 года) × ИКЗ (индивидуальный коэффициент зарплаты) × КС (коэффициент страхового стажа).

Ранее мы писали, кто имеет право на повышенный размер минимальной пенсии. Некоторым из украинцев начисляют не менее 7 тыс. грн.

Также мы рассказывали, кто может выйти на залуженный отдых раньше на 1,5 года. Таким правом можно воспользоваться в случае проблем со здоровьем или в связи с увольнением по инициативе работодателя.

