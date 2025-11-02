Пенсии в Украине — что стоит знать о новых показателях средней зарплаты в 2025 году

Пенсии в Украине — каково влияние средней зарплаты на выплаты
В Украине Пенсионный фонд обновил показатель средней заработной платы, который входит в формулу расчета будущей пенсии. В сентябре 2025 года он существенно вырос, что положительно повлияет на выплаты граждан, которые в последующие годы будут выходить на заслуженный отдых.
Об этом говорится в обнародованных материалах ПФУ.
Как изменился показатель средней зарплаты в Украине
Согласно данным Пенсионного фонда, в сентябре показатель средней зарплаты повысился до 21,19 тыс. грн, что является одним из самых высоких уровней текущего года. Зарплата на около 1,37 тыс. грн выше августовского показателя. Речь идет о росте показателя, который будут учитывать для исчисления размера пенсии в стране тех, кто будет выходить на заслуженный отдых в ближайшие три года.
С начала года средняя зарплата для расчета пенсии выросла почти на 2,53 тыс. грн.
В предыдущие месяцы данные по средней зарплате менялись так:
- за август — 19,81 тыс. грн;
- за июль — 20,45 тыс. грн;
- за июнь — 22,33 тыс. грн;
- за май — 20,35 тыс. грн;
- за апрель — 19,85 тыс. грн;
- за март — 19,43 тыс. грн;
- за февраль — 18,59 тыс. грн;
- за январь — 18,66 тыс. грн.
Как средняя зарплата влияет на размер пенсии
Согласно правилам, считается средняя заработная плата за три года до года обращения за пенсией. Если человек должен выйти на пенсию в 2025 году, то во внимание будут брать показатели за 2022-2024 годы, а в 2026-м — за период 2023-2025 годы. Результат расчета средней зарплаты для текущего года будет следующим:
(13,37 тыс. грн + 14,3 тыс. грн +17,48 тыс. грн)/3 = 45,17 тыс. грн/3 = 15,05 тыс. грн.
Далее ПФУ подставляет полученные значения в формулу для расчета пенсии. Для определения объема пенсии принимают во внимание следующие показатели:
- приобретенный страховой стаж (определяется индивидуально);
- фактический доход за каждый месяц стажа (индивидуальный);
- средняя заработная плата в соответствующем месяце стажа (в год выхода на пенсию будет один для всех).
Если фактический доход за определенный месяц разделить на среднюю заработную плату в стране в конкретном месяце, то появится коэффициент заработка.
Соответствующие показатели являются ключевыми составляющими формулы определения размера пенсии:
- П (размер пенсии) = С3 (размер средней зарплаты в Украине за 3 года) × ИКЗ (индивидуальный коэффициент зарплаты) × КС (коэффициент страхового стажа).
