Пенсии в Украине — кому предусмотрена доплата в 900 грн в ноябре

В ноябре 2025 года украинские граждане, достигшие 80-летия и нуждающиеся в постороннем уходе по медицинским показаниям, получат доплаты к пенсиям в около 900 тыс. грн. Для начисления ежемесячных выплат необходимо заранее лично обратиться с пакетом документов в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Издание Новини.LIVE рассказывает о том, кто сможет получить соответствующие доплаты.

Доплаты в более 900 грн для одиноких пенсионеров

Назначение доплаты в более 900 грн предусмотрено для граждан пенсионного возраста в рамках норм закона 1664-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения соцгарантий отдельным категориям лиц".

Согласно основным правилам, гражданин должен достичь 80-летия и нуждаться в регулярном постороннем уходе по состоянию здоровья, что подтверждено медицинскими справками. А также:

проживать одиноко без поддержки родных;

получать пенсию по возрасту;

отсутствует официально установленная группа инвалидности и выплаты;

размер пенсии не превышает 10,34 тыс. грн.

В законе утвержден размер доплаты для одиноких граждан, который привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Сумма должна составлять 40% от него. В 2025 году размер доплаты — 944 грн, ведь прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность равен 2361 грн.

Для оформления доплаты гражданину прежде всего нужно обратиться в медучреждение. Врачи должны предоставить медицинское заключение о необходимости регулярного постороннего ухода. Далее надо подать пакет документов представителям Пенсионного фонда. А именно:

заявление на назначение выплаты;

паспорт и идентификационный код;

медицинское заключение с подтверждением необходимости постоянного ухода;

подтверждение отсутствия других выплат по инвалидности.

Какие еще предусмотрены доплаты к пенсиям в ноябре

В ноябре части граждан пожилого возраста также начислят доплаты. Речь идет о компенсационной доплате за возраст, предусмотренной постановлением Кабинета министров №168 от 24 февраля 2023 года. В зависимости от возрастной категории, доплаты получат пенсионеры, достигшие 70, 75 и 80 лет.

Пенсионеры старше 80 лет — получат дополнительно 570 грн. Граждане в возрасте от 75 лет до 80 лет — в размере 456 грн. Пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет — получат доплату в 300 грн.

Надбавку начислят с даты достижения возрастного рубежа, то есть, выплату следует ожидать не с начала календарного месяца, а именно с даты рождения. Поэтому в первый месяц права на такую выплату она будет для большинства меньше.

Ежемесячная доплата не требует личного обращения в Пенсионный фонд.

Ранее сообщалось, что за год доля граждан, которым выплачивают наименьшие пенсии (до 3 тыс. грн), упала фактически в семь раз — с 25,7% до 3,6%. Средняя пенсия в Украине составляет 6,43 тыс. грн.

Также мы рассказывали, для кого не будет индексации в 2026 году. Повышение не получат судьи, прокуроры, госслужащие, а также те, кто вышел на пенсию за последние три года.