Индексация пенсий в Украине — кого не коснется осовременивание выплат в 2026 году

В 2026 году в Украине ожидается осовременивание пенсионных выплат большинства граждан, направленное на частичное покрытие инфляции. Однако ежегодная индексация пенсий коснется не всех.

Что известно об осовременивании пенсионных выплат в 2026 году

Согласно информации правительства, с нового года минимальная пенсия должна вырасти с нынешних 2361 до 2595 гривен в случае принятия проекта закона о Госбюджете. Правительство заложило на пенсионное обеспечение 1 трлн 27 млрд грн, что на 123,4 млрд грн больше по сравнению с этим годом.

Также предполагается осовременивание пенсионных выплат 1 марта 2026 года. Такой механизм повышения размера пенсий призван частично возместить подорожание потребительских товаров и услуг.

Что касается процента запланированной индексации, то точное значение уровня повышения станет известно традиционно в феврале следующего года. В частности, в 2025 году индексация состоялась с коэффициентом 1,115, что повысило выплаты на 9,5%.

При этом пересматривают размер только базовой части пенсии, без учета надбавок и доплат. Индексацию проводят с прошлого года путем перерасчета ранее назначенных пенсий. Учитывают увеличенный показатель средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывают для исчисления пенсии.

В этом году, если с учетом надбавок и индексации размер повышения при перерасчете не достигал 100 грн, то пенсионеру устанавливали доплаты к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера. Максимальный размер повышения составил 1,5 тыс. грн.

Кому из украинцев не проиндексируют пенсии

В то же время, в марте 2026 года пенсии проиндексируют не всем украинским гражданам. Во-первых, индексация призвана осовременить пенсии, назначенные в предыдущие годы, поэтому те граждане, которые вышли на заслуженный отдых в течение последних трех лет, не будут иметь права на пересмотр выплат.



Во-вторых, повышение в рамках индексации не коснется еще нескольких категорий граждан. Его не получат те, кто имеет самые высокие выплаты по специальным законам (в частности, судьи, прокуроры, государственные служащие).



