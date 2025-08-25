Видео
Нафтогаз призвал подключить важную онлайн-услугу — детали

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 08:50
Нафтогаз рассказал о важности подключения современного сервиса — что стоит знать
Коммунальные платежки и смартфон. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали о возможности подключения сервиса, призванного оперативно помогать в проблемных ситуациях по газоснабжению. Речь идет о специальном чат-боте Gasua, доступ к которому существенно облегчит обслуживание клиентов.

Об этом информирует пресс-центр Нафтогаза в соцсети Facebook.

Читайте также:

Подробнее о чат-боте Gasua Нафтогаза

Как отмечают в компании, чат-бот ГК "Нафтогаз Украины" Gasua доступен в Viber и Telegram. Его создали для оперативной помощи клиентам в решении любых вопросов по поводу газоснабжения.

В случае подключения чат-бота клиенты смогут удобно и быстро делать ряд операций. А именно:

  1. Передавать показатели счетчика.
  2. Проверять состояние счета.
  3. Просматривать историю платежей.
  4. Иметь доступ к информации о состоянии начислений льгот или субсидий.
  5. Иметь возможность получать акты сверки.
  6. Заказывать справки об отсутствии долгов.
Нафтогаз
Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Как подключить чат-бот Gasua в мессенджерах

Клиенты, желающие начать пользоваться чат-ботом "Нафтогаз Украины" Gasua, должны иметь мессенджеры Viber или Telegram.

На подключение сервиса понадобится около одной минуты. А именно необходимо:

  • выбрать удобный мессенджер;
  • нажать "Подключиться/Начать";
  • указать свой лицевой счет.

"Три простых действия и бот уже готов работать для вас... С нашими онлайн-сервисами все под рукой быстро и безопасно! Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь чат-ботом Gasua", — добавили в газоснабжающей компании.

Ранее мы писали, когда клиентам могут вернуть деньги из оплаты счетов за природный газ. Чаще всего средства возвращают из-за того, что не был указан номер лицевого счета, были допущены ошибки в цифрах счета, из-за зачисления на чужой счет.

Также мы рассказывали о возможности перехода на современный расчет за природный газ. В Нафтогазе сообщили, что речь идет о получении платежек исключительно в электронном виде.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
