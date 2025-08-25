Нафтогаз рассказал о важности подключения современного сервиса — что стоит знать

Коммунальные платежки и смартфон. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали о возможности подключения сервиса, призванного оперативно помогать в проблемных ситуациях по газоснабжению. Речь идет о специальном чат-боте Gasua, доступ к которому существенно облегчит обслуживание клиентов.

Об этом информирует пресс-центр Нафтогаза в соцсети Facebook.

Подробнее о чат-боте Gasua Нафтогаза

Как отмечают в компании, чат-бот ГК "Нафтогаз Украины" Gasua доступен в Viber и Telegram. Его создали для оперативной помощи клиентам в решении любых вопросов по поводу газоснабжения.

В случае подключения чат-бота клиенты смогут удобно и быстро делать ряд операций. А именно:

Передавать показатели счетчика. Проверять состояние счета. Просматривать историю платежей. Иметь доступ к информации о состоянии начислений льгот или субсидий. Иметь возможность получать акты сверки. Заказывать справки об отсутствии долгов.

Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Как подключить чат-бот Gasua в мессенджерах

Клиенты, желающие начать пользоваться чат-ботом "Нафтогаз Украины" Gasua, должны иметь мессенджеры Viber или Telegram.

На подключение сервиса понадобится около одной минуты. А именно необходимо:

выбрать удобный мессенджер;

нажать "Подключиться/Начать";

указать свой лицевой счет.

"Три простых действия и бот уже готов работать для вас... С нашими онлайн-сервисами все под рукой — быстро и безопасно! Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь чат-ботом Gasua", — добавили в газоснабжающей компании.

