Нафтогаз рассказал о важности подключения современного сервиса — что стоит знать

Нафтогаз призвал подключить важную онлайн-услугу — детали
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали о возможности подключения сервиса, призванного оперативно помогать в проблемных ситуациях по газоснабжению. Речь идет о специальном чат-боте Gasua, доступ к которому существенно облегчит обслуживание клиентов.
Об этом информирует пресс-центр Нафтогаза в соцсети Facebook.
Подробнее о чат-боте Gasua Нафтогаза
Как отмечают в компании, чат-бот ГК "Нафтогаз Украины" Gasua доступен в Viber и Telegram. Его создали для оперативной помощи клиентам в решении любых вопросов по поводу газоснабжения.
В случае подключения чат-бота клиенты смогут удобно и быстро делать ряд операций. А именно:
- Передавать показатели счетчика.
- Проверять состояние счета.
- Просматривать историю платежей.
- Иметь доступ к информации о состоянии начислений льгот или субсидий.
- Иметь возможность получать акты сверки.
- Заказывать справки об отсутствии долгов.
Как подключить чат-бот Gasua в мессенджерах
Клиенты, желающие начать пользоваться чат-ботом "Нафтогаз Украины" Gasua, должны иметь мессенджеры Viber или Telegram.
На подключение сервиса понадобится около одной минуты. А именно необходимо:
- выбрать удобный мессенджер;
- нажать "Подключиться/Начать";
- указать свой лицевой счет.
"Три простых действия и бот уже готов работать для вас... С нашими онлайн-сервисами все под рукой — быстро и безопасно! Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь чат-ботом Gasua", — добавили в газоснабжающей компании.
