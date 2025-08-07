Видео
Финансы

Проверка расчетов — Нафтогаз предоставляет важный документ

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 08:50
Нафтогаз объяснил, как получить акт сверки и зачем он нужен
Коммунальные платежки в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" иногда сталкиваются с появлением необоснованной задолженности за полученные услуги. В таком случае понадобится акт сверки, что позволит проверить расчеты за газ, выявить вероятные расхождения по уплаченным и начисленным суммам, а также убедиться в корректности начислений и своевременности осуществления оплаты.

Об этом сообщает пресс-центр компании на странице в социальной сети Facebook.

Читайте также:

Что надо знать об акте сверки от Нафтогаза

"Хотите навести порядок в цифрах? Начните с акта сверки!", — говорится в сообщении газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

По информации компании, акт сверки является документом, показывающим состояние и историю взаиморасчетов между потребителем и компанией. Благодаря ему можно проверить все начисления и своевременность уплаты за потребленный ресурс. Речь идет о:

  • выявлении неточностей/расхождений в квитанциях;
  • предотвращении вероятных недоразумений;
  • обеспечении прозрачности во взаимоотношениях.

В частности, такая услуга станет полезной в случае появления в платежке необоснованного долга. Клиент может запросить акт для проведения сверки фактически использованного объема газа и уплаченных средств за услугу.

Как самостоятельно получить акт сверки

В газоснабжающей компании отметили, что граждане могут получить акт сверки, обратившись в Центр обслуживания клиентов или региональное партнерское отделение. С собой нужно взять паспорт или ID-карту, номер лицевого счета или EIC-код. Привели перечень отделений, которые можно посетить.

Также граждане могут получить акт сверки по начислениям за потребленный газ самостоятельно онлайн в личном кабинете my.gas.ua и чат-боте Gas.ua в Viber и Telegram.

В частности, в личном кабинете и чат-боте соответствующий сервис содержится в разделе "Услуги онлайн" (опция "Заказать"). В случае, если клиенты соглашаются с начислениями, то могут самостоятельно сформировать акт сверки, где официально будет зафиксировано состояние счета на дату формирования соответствующего документа.

Также клиенты могут воспользоваться терминалами самообслуживания:

  • Ощадбанк;
  • Приватбанк;
  • EasyPay;
  • City24.

Ранее мы писали, что Нафтогаз призывает клиентов переходить на электронные платежные документы. В компании объяснили, соответствуют ли всем требованиям соответствующие цифровые версии счетов за потребленный газ.

Также мы рассказывали, что в ГК "Нафтогаз Украины" объяснили, что не возвращают автоматически переплату или ошибочную оплату за предоставленные услуги. Для этого украинцы должны подать специальное заявление на возврат денег на имя компании.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ газоснабжение газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
