Нафтогаз объяснил, как получить акт сверки и зачем он нужен

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" иногда сталкиваются с появлением необоснованной задолженности за полученные услуги. В таком случае понадобится акт сверки, что позволит проверить расчеты за газ, выявить вероятные расхождения по уплаченным и начисленным суммам, а также убедиться в корректности начислений и своевременности осуществления оплаты.

Что надо знать об акте сверки от Нафтогаза

"Хотите навести порядок в цифрах? Начните с акта сверки!", — говорится в сообщении газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

По информации компании, акт сверки является документом, показывающим состояние и историю взаиморасчетов между потребителем и компанией. Благодаря ему можно проверить все начисления и своевременность уплаты за потребленный ресурс. Речь идет о:

выявлении неточностей/расхождений в квитанциях;

предотвращении вероятных недоразумений;

обеспечении прозрачности во взаимоотношениях.

В частности, такая услуга станет полезной в случае появления в платежке необоснованного долга. Клиент может запросить акт для проведения сверки фактически использованного объема газа и уплаченных средств за услугу.

Как самостоятельно получить акт сверки

В газоснабжающей компании отметили, что граждане могут получить акт сверки, обратившись в Центр обслуживания клиентов или региональное партнерское отделение. С собой нужно взять паспорт или ID-карту, номер лицевого счета или EIC-код. Привели перечень отделений, которые можно посетить.

Также граждане могут получить акт сверки по начислениям за потребленный газ самостоятельно онлайн в личном кабинете my.gas.ua и чат-боте Gas.ua в Viber и Telegram.

В частности, в личном кабинете и чат-боте соответствующий сервис содержится в разделе "Услуги онлайн" (опция "Заказать"). В случае, если клиенты соглашаются с начислениями, то могут самостоятельно сформировать акт сверки, где официально будет зафиксировано состояние счета на дату формирования соответствующего документа.

Также клиенты могут воспользоваться терминалами самообслуживания:

Ощадбанк;

Приватбанк;

EasyPay;

City24.

