Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь УВКБ ООН — какие требования и список документов

Денежная помощь УВКБ ООН — какие требования и список документов

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 08:00
обновлено: 08:05
Выплаты для украинцев — где доступна регистрация на программу от УВКБ ООН
Граждане в офисе с бумагами. Фото: Freepik

В ноябре 2025 года некоторые украинцы могут оформить многоцелевую денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Финансовая поддержка предусмотрена для жителей города Николаев.

Об этом информируют представители УВКБ ООН.

Реклама
Читайте также:

Что предусматривает программа помощи от УВКБ ООН

Жители Николаева имеют возможность зарегистрироваться на получение трехмесячной финансовой поддержки от УВКБ ООН в размере 3,6 тыс. грн на каждого члена семьи.

Согласно правилам программы, предоставление помощи в ноябре состоится для следующих категорий граждан:

  1. Имеется статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).
  2. Есть статус беженца, который вернулся из-за границы домой после переезда из-за войны.

"Заявку смогут подать семьи: имеет доход менее 6318 грн на человека, и принадлежит к таким категориям и имеет хотя бы один из критериев уязвимости", — отмечают организаторы.

Те, кто ранее получал финпомощь от благотворителей, смогут оформить выплаты, если это было не позже, чем три месяца назад.

Приоритет будет предоставлен гражданам, которые будут иметь категорию уязвимости:

  • одинокие матери, отцы или опекуны детей до 18 лет;
  • граждане с тяжелыми болезнями;
  • лица с инвалидностью/инвалидностью с детства;
  • одинокие граждане пожилого возраста (более 55 лет);
  • семьи, где есть только несовершеннолетние дети и пожилые люди.

Как подать заявку для участия в программе помощи

Граждане, которые подпадают под описанные условия, для участия в программе должны заполнить специальную онлайн-анкету.

Организаторы проверят ответы претендентов, а в случае соответствия условиям и критериям — предоставят номер в очередь по адресу: г. Николаев, пр-т. Мира 54В.

С собой необходимо обязательно будет взять документы. А именно:

  • паспорт/документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • справку внутреннего переселенца;
  • номер счета в банке.

Детали можно уточнить по номеру горячей линии УВКБ ООН: 0 800 307 711.

Ранее мы писали, что еще больше украинских семей с детьми получат финансовую помощь от ЮНИСЕФ. Средства предусмотрены на покрытие зимних потребностей.

Также мы рассказывали, что осенью в одном из регионов граждане смогут получить финпомощь на зиму. Программу финансирует правительство Швейцарии.

выплаты финансовая помощь ВПЛ деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации