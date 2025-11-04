Выплаты для украинцев — где доступна регистрация на программу от УВКБ ООН

Граждане в офисе с бумагами. Фото: Freepik

В ноябре 2025 года некоторые украинцы могут оформить многоцелевую денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Финансовая поддержка предусмотрена для жителей города Николаев.

Об этом информируют представители УВКБ ООН.

Что предусматривает программа помощи от УВКБ ООН

Жители Николаева имеют возможность зарегистрироваться на получение трехмесячной финансовой поддержки от УВКБ ООН в размере 3,6 тыс. грн на каждого члена семьи.

Согласно правилам программы, предоставление помощи в ноябре состоится для следующих категорий граждан:

Имеется статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Есть статус беженца, который вернулся из-за границы домой после переезда из-за войны.

"Заявку смогут подать семьи: имеет доход менее 6318 грн на человека, и принадлежит к таким категориям и имеет хотя бы один из критериев уязвимости", — отмечают организаторы.

Те, кто ранее получал финпомощь от благотворителей, смогут оформить выплаты, если это было не позже, чем три месяца назад.

Приоритет будет предоставлен гражданам, которые будут иметь категорию уязвимости:

одинокие матери, отцы или опекуны детей до 18 лет;

граждане с тяжелыми болезнями;

лица с инвалидностью/инвалидностью с детства;

одинокие граждане пожилого возраста (более 55 лет);

семьи, где есть только несовершеннолетние дети и пожилые люди.

Как подать заявку для участия в программе помощи

Граждане, которые подпадают под описанные условия, для участия в программе должны заполнить специальную онлайн-анкету.

Организаторы проверят ответы претендентов, а в случае соответствия условиям и критериям — предоставят номер в очередь по адресу: г. Николаев, пр-т. Мира 54В.

С собой необходимо обязательно будет взять документы. А именно:

паспорт/документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

справку внутреннего переселенца;

номер счета в банке.

Детали можно уточнить по номеру горячей линии УВКБ ООН: 0 800 307 711.

