Выплаты на зиму — кто может принять участие в программе при финподдержке Швейцарии

Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2025 года в одной из областей граждане могут получить денежную помощь на холодный сезон. В случае регистрации участникам программы предоставят деньги на оплату коммунальных услуг на отопление.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Помагаем" в соцсети Faecebook.

Кто сможет принять участие в программе при финподдержке Швейцарии

Как отмечается, речь идет о реализации совместного проекта с Датским советом по делам беженцев при финансировании правительства Швейцарии под названием "Поддержка в восстановлении жилья и подготовке к зиме для наиболее уязвимых общин, пострадавших от вооруженного конфликта в Украине".

Принять участие в проекте могут жители двух громад Запорожской области. А именно:

Вольнянской городской территориальной громады;

Новониколаевской поселковой территориальной громады.

"Мы планируем оказать финансовую поддержку 462 семьям", — сообщает пресс-служба благотворительного фонда.

Отбор граждан будет осуществляться на основе состава, статуса и дохода домохозяйства. Также важно, чтобы доход семьи-заявителя не превышал 8,5 тыс. грн на каждого человека.

Среди критериев, по которым будут определять получателей помощи:

опекунская/приемная семья;

детский дом семейного типа;

многодетная семья;

домохозяйство с поврежденным имуществом после обстрелов (за последние шесть месяцев);

семья с детьми до трех лет;

семья с людьми с инвалидностью/заболеваниями;

семья, где есть граждане в возрасте от 60 лет;

семья со статусом ВПЛ.

Что стоит знать о регистрации на помощь

По информации фонда, регистрация для предоставления финпомощи на оплату коммунальных услуг по отоплению продлится до 28 ноября текущего года. Кандидатов на регистрацию пригласит местная администрация.

Если граждане уже получали финпомощь на оплату коммунальных услуг по отоплению за последние шесть месяцев, то принять участие в проекте не будет возможности.

В случае возникновения вопросов — стоит звонить по телефону: 0 800 33 17 03.

