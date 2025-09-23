Видео
Главная Финансы Деньги на покупку дров — кому и где выплатят по 19 тыс. грн

Деньги на покупку дров — кому и где выплатят по 19 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 13:00
Выплаты на твердое топливо — кто и где может получить помощь в 19 тыс. грн
Украинская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2025 года стартовала регистрация на выплату денежной помощи для закупки твердого топлива в Черниговской области. Выплаты в около 19 тыс. грн предусмотрены для домохозяйств, имеющих признаки уязвимости.

Об этом сообщила пресс-служба общественной организации "Лампа".

Читайте также:

Кто может получить средства на твердое топливо

Как отмечается, речь идет о реализации программы помощи для граждан пережить зимний период при участии общественной организации "Лампа", Датского совета по делам беженцев при финансовой поддержке правительства Швейцарии.

"Денежная помощь для закупки твердого топлива — это финансовая поддержка, которую вы можете использовать для приобретения дров, угля, брикетов для отопления жилья", — объясняют организаторы.

Принять участие в программе финпомощи на покупку твердого топлива могут жители Погорельского старостинского округа Семеновской громады Черниговской области. Речь идет о таких населенных пунктах:

  • Погорельцы;
  • Лосовка;
  • Тополовка;
  • Старая Гутка;
  • Ольшанка.

Размер помощи для всех домохозяйств (семей) составит 19,4 тыс. грн.

Зарегистрироваться в программе смогут граждане, которые фактически проживают в Погорельском старостинском округе.

Среди критериев уязвимости, которые будут учитывать при назначении финпомощи:

  • внутренние переселенцы;
  • граждане, имеющие группу инвалидности или с тяжелыми заболеваниями;
  • семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми (до 18 лет);
  • граждане пожилого возраста (более 60 лет);
  • одинокие женщины, которые являются главными в семье;
  • ветераны войны;
  • приемные родители;
  • беременные женщины и семьи с детьми в возрасте до трех лет.

Правила регистрации в программе помощи

По данным организаторов, граждане, которым нужны средства, чтобы пережить зимний период, должны предварительно зарегистрироваться, заполнив специальную онлайн-форму. Общественная организация "Лампа" будет принимать заявки до 5 октября 2025 года.

Зарегистрироваться сможет только один человек от домохозяйства. В соответствии с критериями уязвимости участникам пришлют СМС-приглашение на физическую регистрацию.

"Обратите внимание! Мы не собираем данные банковских карт, счетов или любую конфиденциальную финансовую информацию. Регистрация не гарантирует получения помощи", — добавили в пресс-службе.

Детали можно уточнить в будни с 10:00 до 17:00 по номерам телефонов:

  • 0 (800) 33-60-13 (бесплатно по Украине);
  • +38 (067) 131-69-80.

Ранее мы писали, что в ПФУ призвали УБД подать заявки на выплату финпомощи ко Дню Независимости. Это можно сделать дистанционно, а размер выплаты составляет 1 тыс. грн.

Также мы рассказывали о возможности участия в программе помощи от БФ "Каритас. Запорожье". Гражданам предоставят средства на восстановление поврежденного жилья.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
