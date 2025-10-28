Выплаты для детей — где доступна финансовая поддержка в размере 10 тыс. грн

Женщина с ребенком. Фото: Freepik

В одной из прифронтовых громад семьи с детьми могут приобщиться к программе "Забота о будущем — 2025", предусматривающей предоставление одноразовой денежной помощи. В ее рамках каждому несовершеннолетнему ребенку гарантируют начисление 10 тыс. грн.

Подробнее о предоставлении финансовой поддержки детям

Новая социальная инициатива, направленная на поддержку семей с детьми, реализуется в Краснореченской громаде Луганской области.

Речь идет о финансировании программы, призванной помочь родителям обеспечить надлежащие условия для развития, обучения и безопасного детства.

"Благодаря этой программе каждый ребенок получит единовременную денежную помощь в размере 10 тыс. грн. Это средства из местного бюджета, которые помогут обеспечить надлежащие условия для жизни и развития ваших детей", — говорится в сообщении Краснореченской поселковой военной администрации.

Как получить помощь и необходимые документы

Заявки и документы от граждан для участия в программе будут принимать до 10 декабря 2025 года. Их необходимо оформлять на каждого ребенка. Нужно подать отдельный пакет документов:

заявление и согласие на обработку персональной информации;

копию паспорта и идентификационного кода одного из родителей/официального опекуна;

копию свидетельства о рождении ребенка/копию ID-карты ребенка;

копию идентификационного кода ребенка;

документ, где подтверждается место жительства (справка ВПЛ);

выписка из реестра тергромады (Дія или ЦПАУ);

реквизиты банковского счета для перечисления средств (IBAN);

опекуны должны подать копию решения суда/органа опеки, подтверждающего соответствующий статус.

После начисления выплаты необходимо будет отчитаться об использовании средств для подтверждения, что деньги направлены именно на нужды ребенка.

Жители громады могут получить консультацию по программе помощи, порядку подачи заявления или заполнения отчета по следующим номерам телефона:

095 565 1380;

066 200 9946.

