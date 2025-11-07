Выплата 7 тыс. грн для детей — кто ежемесячно начнет получать новую денежную помощь

Женщина с ребенком на руках. Фото: УНИАН

Украинские народные депутаты намерены существенно обновить нормы законодательства в вопросе финансовой помощи молодым родителям. В случае поддержки новой инициативы президентом с нового года семьи начнут получать новую ежемесячную государственную денежную помощь по уходу за детьми в сумме от 7 тыс. грн.

Соответствующий вопрос прописан в принятом нардепами законопроекте №13532, который ждет подписания спикером и главой государства.

Что предусматривает новая инициатива по поддержке детей

На днях Верховная поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью", предусматривающий усиленную государственную помощь украинским семьям до и после рождения детей.

Согласно нормам проекта, родителям начнут выплачивать дополнительную ежемесячную сумму средств, пока ребенку не исполнится год. В случае наличия у младенца инвалидности — предусмотрено предоставление повышенных выплат.

Ожидаются такие суммы помощи родителям по уходу за детьми:

В размере 7 тыс. грн в месяц — для ухода за младенцем до достижения одного года. В размере 10,5 тыс. грн в месяц — для ухода за ребенком при наличии инвалидности до одного года.

Отмечается, что такие суммы выплат не отменят право на ежемесячное начисление государственных выплат в размере 860 грн, назначаемых при рождении ребенка. Их будут выплачивать одновременно до того момента, когда ребенку не исполнился год.

На усиленную поддержку родители смогут рассчитывать, начиная с 1 января 2026 года, в случае подписания проекта закона главой государства Владимиром Зеленским.

Что еще изменится в поддержке семей с детьми

Кроме ежемесячных выплат, существенно возрастет разовая государственная помощь при рождении ребенка. Если раньше предоставлялось женщинам после рождения ребенка 10,3 тыс. грн, то в случае утверждения инициативы — роженицам начнут выплачивать по 50 тыс. грн.

В рамках программы "еЯсла", будет предусматриваться предоставление средств для детей от одного до трех лет в размере 8 тыс. грн в месяц, которую можно будет потратить на оплату детсадов, кружков или услуг ухода. Дети с инвалидностью будут получать по 12 тыс. грн.

В то же время, "Пакет малыша" будут предоставлять как в натуральной форме, так и в виде денежной компенсации с 36-й недели беременности.

В рамках "Пакета школьника" будут выплачивать единовременно 5 тыс. грн для детей, которые пойдут в первый класс.

Предусматривается предоставление поддержки в 7 тыс. грн для женщин в связи с беременностью и родами, которые не имеют официального трудоустройства. Средства будут предоставлять за 70 дней до родов.

Ранее мы писали, что в одной из прифронтовых громад для детей выплачивают по 10 тыс. грн. Речь идет о единовременной денежной помощи семьям.

Также мы рассказывали, что семьи с детьми получат зимнюю поддержку от UNICEF Ukraine. Средства предоставят тем, кто продолжает жить в прифронтовых регионах.