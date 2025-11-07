Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Новая денежная помощь на детей — кто будет получать по 7 тыс. грн

Новая денежная помощь на детей — кто будет получать по 7 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 08:00
обновлено: 08:06
Выплата 7 тыс. грн для детей — кто ежемесячно начнет получать новую денежную помощь
Женщина с ребенком на руках. Фото: УНИАН

Украинские народные депутаты намерены существенно обновить нормы законодательства в вопросе финансовой помощи молодым родителям. В случае поддержки новой инициативы президентом с нового года семьи начнут получать новую ежемесячную государственную денежную помощь по уходу за детьми в сумме от 7 тыс. грн.

Соответствующий вопрос прописан в принятом нардепами законопроекте №13532, который ждет подписания спикером и главой государства.

Реклама
Читайте также:

Что предусматривает новая инициатива по поддержке детей

На днях Верховная поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью", предусматривающий усиленную государственную помощь украинским семьям до и после рождения детей.

Согласно нормам проекта, родителям начнут выплачивать дополнительную ежемесячную сумму средств, пока ребенку не исполнится год. В случае наличия у младенца инвалидности — предусмотрено предоставление повышенных выплат.

Ожидаются такие суммы помощи родителям по уходу за детьми:

  1. В размере 7 тыс. грн в месяц — для ухода за младенцем до достижения одного года.
  2. В размере 10,5 тыс. грн в месяц — для ухода за ребенком при наличии инвалидности до одного года.

Отмечается, что такие суммы выплат не отменят право на ежемесячное начисление государственных выплат в размере 860 грн, назначаемых при рождении ребенка. Их будут выплачивать одновременно до того момента, когда ребенку не исполнился год.

На усиленную поддержку родители смогут рассчитывать, начиная с 1 января 2026 года, в случае подписания проекта закона главой государства Владимиром Зеленским.

Что еще изменится в поддержке семей с детьми

Кроме ежемесячных выплат, существенно возрастет разовая государственная помощь при рождении ребенка. Если раньше предоставлялось женщинам после рождения ребенка 10,3 тыс. грн, то в случае утверждения инициативы — роженицам начнут выплачивать по 50 тыс. грн.

В рамках программы "еЯсла", будет предусматриваться предоставление средств для детей от одного до трех лет в размере 8 тыс. грн в месяц, которую можно будет потратить на оплату детсадов, кружков или услуг ухода. Дети с инвалидностью будут получать по 12 тыс. грн.

В то же время, "Пакет малыша" будут предоставлять как в натуральной форме, так и в виде денежной компенсации с 36-й недели беременности.

В рамках "Пакета школьника" будут выплачивать единовременно 5 тыс. грн для детей, которые пойдут в первый класс.

Предусматривается предоставление поддержки в 7 тыс. грн для женщин в связи с беременностью и родами, которые не имеют официального трудоустройства. Средства будут предоставлять за 70 дней до родов.

Ранее мы писали, что в одной из прифронтовых громад для детей выплачивают по 10 тыс. грн. Речь идет о единовременной денежной помощи семьям.

Также мы рассказывали, что семьи с детьми получат зимнюю поддержку от UNICEF Ukraine. Средства предоставят тем, кто продолжает жить в прифронтовых регионах.

выплаты дети финансовая помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации