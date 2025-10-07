Видео
Финпомощь от Каритас для ВПЛ — какие условия и список документов

Финпомощь от Каритас для ВПЛ — какие условия и список документов

Дата публикации 7 октября 2025 08:00
Выплаты для новых переселенцев — кто сможет получить деньги от Каритас осенью
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Жители одного из украинских регионов смогут получить денежную помощь от благотворительного фонда "Каритас Полтава". Средства предусмотрены для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на аренду жилья.

Об этом информирует пресс-служба фонда в соцсети Facebook.

Подробнее о помощи для ВПЛ от Каритас

Как отмечается, речь идет о реализации проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" в Полтавском регионе. В его рамках внутренние переселенцы смогут рассчитывать на финансовую помощь на длительную аренду жилья.

Граждане могут присоединиться к проекту при условии, что:

  1. Имеют официальный статус внутренне перемещенного лица.
  2. Срок переезда в громаду не превышает 30 дней.
  3. Самостоятельно арендуют жилье.

Также необходимо обязательно иметь хотя бы одну из категорий уязвимости:

  • есть группа инвалидности;
  • диагностировано тяжелое заболевание;
  • одинокий гражданин от 55 лет;
  • домохозяйство состоит из одного/двух пожилых людей, которые не имеют помощи от родственников;
  • одинокие матери, отцы, или опекуны детей до 18 лет;
  • многодетные семьи (где есть от трех несовершеннолетних детей);
  • беременные женщины/матери с детьми до трех лет.

Продолжительность финансовой помощи на аренду жилья составит шесть месяцев.

Однако, если домохозяйство получало аналогичную денежную помощь от других организаций, то не сможет принять участие в проекте.

Также необходимо, чтобы средний месячный доход на одного человека не превышал 6318 грн.

Что нужно для регистрации в программе

Если граждане подпадают под вышеуказанные требования и желают принять участие в проекте "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине", то должны собрать такой пакет документов:

  • паспорт гражданина (оригинал);
  • идентификационный код;
  • справка внутреннего переселенца от 24 февраля 2022 года (менее 30 дней);
  • банковский счет IBAN;
  • документы, где подтверждена категория уязвимости;
  • справка ОК-5/ОК-7.

Узнать детали по реализации проекта можно по номеру телефона: 050 346 4693.

допомога українцям
Объявление. Источник: БФ Каритас Полтава

"Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа! Каритас Полтава в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" продолжает регистрацию в Полтавской области на предоставление финансовой помощи на аренду жилья сроком на 6 месяцев", — добавили в фонде.

Ранее мы писали, что в октябре жители одного из городов в Сумской области смогут получить денежную помощь УВКБ ООН. Речь идет о сумме в 10,8 тыс. грн.

Также рассказывали, что украинские граждане смогут получить гранты от БО "Каритас-Спес Украина". В рамках программы минимально предоставят от 1 тыс. долларов.

