Выплаты для новых переселенцев — кто сможет получить деньги от Каритас осенью

Финпомощь от Каритас для ВПЛ — какие условия и список документов
Жители одного из украинских регионов смогут получить денежную помощь от благотворительного фонда "Каритас Полтава". Средства предусмотрены для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на аренду жилья.
Об этом информирует пресс-служба фонда
Подробнее о помощи для ВПЛ от Каритас
Как отмечается, речь идет о реализации проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" в Полтавском регионе. В его рамках внутренние переселенцы смогут рассчитывать на финансовую помощь на длительную аренду жилья.
Граждане могут присоединиться к проекту при условии, что:
- Имеют официальный статус внутренне перемещенного лица.
- Срок переезда в громаду не превышает 30 дней.
- Самостоятельно арендуют жилье.
Также необходимо обязательно иметь хотя бы одну из категорий уязвимости:
- есть группа инвалидности;
- диагностировано тяжелое заболевание;
- одинокий гражданин от 55 лет;
- домохозяйство состоит из одного/двух пожилых людей, которые не имеют помощи от родственников;
- одинокие матери, отцы, или опекуны детей до 18 лет;
- многодетные семьи (где есть от трех несовершеннолетних детей);
- беременные женщины/матери с детьми до трех лет.
Продолжительность финансовой помощи на аренду жилья составит шесть месяцев.
Однако, если домохозяйство получало аналогичную денежную помощь от других организаций, то не сможет принять участие в проекте.
Также необходимо, чтобы средний месячный доход на одного человека не превышал 6318 грн.
Что нужно для регистрации в программе
Если граждане подпадают под вышеуказанные требования и желают принять участие в проекте "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине", то должны собрать такой пакет документов:
- паспорт гражданина (оригинал);
- идентификационный код;
- справка внутреннего переселенца от 24 февраля 2022 года (менее 30 дней);
- банковский счет IBAN;
- документы, где подтверждена категория уязвимости;
- справка ОК-5/ОК-7.
Узнать детали по реализации проекта можно по номеру телефона: 050 346 4693.
"Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа! Каритас Полтава в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" продолжает регистрацию в Полтавской области на предоставление финансовой помощи на аренду жилья сроком на 6 месяцев", — добавили в фонде.
