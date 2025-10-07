Выплаты для детей с инвалидностью — где предоставят разовую помощь в 1,5 тыс. грн

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

По случаю Дня защиты детей 20 ноября в некоторых украинских регионах власти предусмотрели предоставление дополнительной единовременной денежной помощи для детей, имеющих инвалидность. В частности, такой вид выплат доступен для жителей Запорожской области.

О такой возможности сообщили в пресс-службе Камышеваского поселкового совета Запорожского района.

Что известно о помощи для детей с инвалидностью

Как отмечается, речь идет о ежегодной дополнительной поддержке наиболее уязвимых детей в регионе в рамках Целевой программы поддержки населения Запорожской области на 2025-2029 годы, утвержденной руководителем областной госадминистрации.

Программа распространяется на лиц, зарегистрированных по месту жительства в области, в том числе как внутренне перемещенных лиц. Она принята, поскольку Запорожская область является прифронтовым регионом страны, регулярно подвергающимся агрессии РФ, многие уязвимые люди нуждаются в усиленной поддержке.

В частности, согласно ей, маленьким украинским гражданам, имеющим инвалидность, предусмотрена помощь ко Дню защиты детей 20 ноября. В 2025 году размер такой выплаты в регионе будет составлять 1,5 тыс. грн.

Как получить помощь на детей

Получить помощь можно будет на основании личного заявления одного из родителей ребенка или официально представителя. Для этого необходимо обратиться в орган соцзащиты населения по месту жительства.

Также необходимо заранее подготовить пакет документов (с наличием оригиналов):

копию паспорта/другого документа, удостоверяющего личность одного из родителей ребенка/законного представителя;

копию свидетельства о рождении ребенка/паспорта, удостоверяющего личность ребенка;

копию заключения медкомиссии учреждения здравоохранения о предоставлении категории "ребенок с инвалидностью";

копию идентификационного кода ребенка/одного из родителей ребенка/законного представителя;

реквизиты банковского счета (для соцвыплат);

справку о постановке на учет переселенцев (для ВПЛ).

