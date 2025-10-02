Выплаты для ВПЛ — условия программы помощи при финподдержке Швейцарии

Деньги в руках. Фото: Новости.LIVE

В одном из регионов Украины стартовала программа поддержки "Денежная помощь для защиты" при финансировании международной некоммерческой организацией "Швейцарская солидарность" (Swiss Solidarity). Средства смогут получить граждане, которые имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы общественной организации "ВИСЬ г. Винница".

Что известно о программе помощи при поддержке Швейцарии

Как отмечают организаторы, предварительно зарегистрироваться в программе могут граждане, которые вынужденно переехали в Винницкую область не ранее июня этого года и имеют статус внутреннего переселенца.

"Денежная помощь для защиты" является типом финансовой помощи, предусматривающий предоставление средств на покрытие индивидуальных или семейных потребностей в сфере защиты, которые будут определены на персональной основе. Выплаты призваны помочь решению или улучшению конкретной проблемы человека.

Размер денежной помощи будут определять индивидуально в каждом случае, однако он не будет превышать пяти прожиточных минимумов.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Те, кто подпадают под требования и хотят зарегистрироваться в программе, могут заполнить специальную форму. При регистрации необходимо описать проблему, на решение которой нужны средства.

В случае, если описанную проблему команда определит как проблему в сфере защиты, то гражданам позвонят и пригласят на общение.

"Эта предварительная регистрация именно для лиц со статусом ВПЛ, которые переехали в Винницкую область не ранее июня 2025 года! Форма не является вашей регистрацией на денежную помощь для защиты, это предварительный сбор данных", — объясняют организаторы.

Детали доступны по номерам горячей линии (понедельник-пятница с 10:00 до 17:00):

050 257 42 84;

068 797 31 61.

Проект "Инклюзивные сети защиты в Украине" финансируется международной некоммерческой организацией "Швейцарская солидарность при софинансировании Solidar Suisse Ukraine.

