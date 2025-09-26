Выплаты для семей с несовершеннолетними детьми — где доступна финпомощь в сентябре

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2025 года в одном из городов семьи с детьми могут зарегистрироваться в программе помощи от Благотворительного фонда "СОС Дитячі містечка". В ее рамках уязвимым категориям населения предусмотрено предоставление финансовой помощи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы одного из городских центров социальных служб.

Кто и где из семей сможет получить денежную помощь

"СОС Дитячі містечка Украины" является благотворительной негосударственной организацией, которая работает в Украине с 2003 года. Ее особенностью является то, что оказывает помощь детям-сиротам и семьям, которые попали в сложные жизненные обстоятельства. С тех пор фонд оказал поддержку десяткам тысяч детей и взрослых.

Организация входит в международную федерацию, представленной в 136 государствах и имеет 70 лет опыта для работы с детьми-сиротами и семьями.

В сентябре присоединиться к программе поддержки могут жители Лубенской громады. Так, в рамках проекта "Защита и психическое здоровье детей уязвимых категорий в Украине" в Полтавском регионе работает мобильная команда благотворительного фонда "СОС Дитячі містечка".

Представители фонда проводят индивидуальные и групповые занятия. С участниками проекта работает психолог, социальный педагог и логопед. Также команда предоставляет возможность получить финансовую помощь семьям с детьми, которые в этом нуждаются.

Критерии отбора и как получить финпомощь

Среди обязательных критериев для предоставления права на финансовую помощь от фонда "СОС Дитячі містечка":

наличие в составе семьи несовершеннолетних детей;

обязательное документальное подтверждение льготной категории.

Также учитывают состав семьи, которые живут совместно и ведут общее хозяйство, а общий доход не должен превышать 6 тыс. грн на одного члена семьи.

Чтобы принять участие в программе, необходимо заполнить специальную онлайн-форму регистрации.

"Обратите внимание! Заполнение формы не является гарантией получения финансовой помощи. После подачи заявки с вами свяжутся специалисты МБО "БФ "СОС Дитячі містечка Украины" в Полтавской области для уточнения данных, проведения оценки потребностей и дальнейшего рассмотрения обращения", — говорится в сообщении.

"СОС Дитячі містечка Украины" оказывает гражданам помощь на безвозмездной основе, а вся работа происходит за счет благотворительных взносов.

