Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский объяснил, разрешал ли Трамп ответные удары по РФ
Главная Финансы Финпомощь УВКБ ООН на полгода — условия и как получить

Финпомощь УВКБ ООН на полгода — условия и как получить

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 13:00
Выплаты для переселенцев от УВКБ ООН — кому гарантируют шестимесячную поддержку
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить денежную помощь в качестве компенсации за аренду жилья. Соответствующую регистрацию для участия в проекте от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) осуществляет благотворительный фонд "Право на защиту" в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала УВКБ ООН и БФ "Право на защиту".

Реклама
Читайте также:

Кто сможет получить выплаты

Денежную компенсацию на аренду жилья предоставят семьям из числа внутренних переселенцев, которые сейчас проживают в Днепропетровской области. 

Присоединиться к программе могут переселенцы, проживающие в: 

  • местах временного проживания из перечня, в соответствии с постановлением правительства №930;
  • местах временного проживания, не предназначенных для проживания (детсады, школы, медучреждения), грозит расформирование;
  • в модульных городках;
  • в арендованном жилье с плохими условиями/грозит выселение.

Условия регистрации в проекте

Благотворительный фонд "Право на защиту" продолжает сбор информации для регистрации в соответствующем проекте. Те, кто подпадает под соответствующие условия, должны пройти онлайн-анкетирование. Однако участие в нем не является гарантией автоматической регистрации в проекте.

Ключевым требованием участия в проекте является наличие стратегии выхода из программы помощи. Нужно быть способными в дальнейшем оплачивать аренду жилья после периода поддержки. Для этого потребуют предоставить план дальнейшей активности для возможности взять финансовые расходы на себя.

"Участникам программы предоставят юридические и карьерные консультации, а также обеспечат оплату аренды жилья на 6 месяцев", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в одном из городов доступна финансовая помощь от УВКБ ООН. Заявки на денежную помощь могут подать уязвимые категории населения.

Также мы рассказывали, что есть шанс получить средства уязвимым группам граждан на сельское хозяйство в ряде областей. Размер соответствующей помощи равен 1 тыс. долларов.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации