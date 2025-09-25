Выплаты для переселенцев от УВКБ ООН — кому гарантируют шестимесячную поддержку

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить денежную помощь в качестве компенсации за аренду жилья. Соответствующую регистрацию для участия в проекте от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) осуществляет благотворительный фонд "Право на защиту" в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала УВКБ ООН и БФ "Право на защиту".

Кто сможет получить выплаты

Денежную компенсацию на аренду жилья предоставят семьям из числа внутренних переселенцев, которые сейчас проживают в Днепропетровской области.

Присоединиться к программе могут переселенцы, проживающие в:

местах временного проживания из перечня, в соответствии с постановлением правительства №930;

местах временного проживания, не предназначенных для проживания (детсады, школы, медучреждения), грозит расформирование;

в модульных городках;

в арендованном жилье с плохими условиями/грозит выселение.

Условия регистрации в проекте

Благотворительный фонд "Право на защиту" продолжает сбор информации для регистрации в соответствующем проекте. Те, кто подпадает под соответствующие условия, должны пройти онлайн-анкетирование. Однако участие в нем не является гарантией автоматической регистрации в проекте.

Ключевым требованием участия в проекте является наличие стратегии выхода из программы помощи. Нужно быть способными в дальнейшем оплачивать аренду жилья после периода поддержки. Для этого потребуют предоставить план дальнейшей активности для возможности взять финансовые расходы на себя.

"Участникам программы предоставят юридические и карьерные консультации, а также обеспечат оплату аренды жилья на 6 месяцев", — говорится в сообщении.

