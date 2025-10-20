Минимальная пенсия в 7,08 тыс. грн — кому предоставлено право и как оформить в 2025 году

Мужчина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство дает право на значительно большие минимальные пенсионные выплаты для некоторых категорий работников. Известно, при каких условиях можно претендовать на сумму в размере не менее 7,08 тыс. грн.

Это предусмотрено нормами закона № 345-VI.

Реклама

Читайте также:

Кому гарантируют пенсии в 7,08 тыс. грн в 2025 году

Речь идет о законе "О повышении престижности шахтерского труда". Он дает право на пенсии по возрасту на льготных условиях в таких случаях:

если граждане работают в военизированных аварийно-спасательных службах/формированиях угольной промышленности по Списку № 1 производств и профессий на подземных работах, работах с особо вредными/тяжелыми условиями;

если заняты добычей угля, железной руды, других руд, полный рабочий день на подземных работах по Списку № 1;

если граждане работают полный рабочий день в шахтостроительных предприятиях на подземных работах по Списку № 1;

если на пенсию претендуют члены семей указанных категорий лиц.

Пенсия по возрасту на льготных условиях назначается гражданам, работающим полный рабочий день на подземных работах, с особо вредными/тяжелыми условиями труда по Списку № 1 и по итогам аттестации рабочих мест:

мужчины после 50-летия при наличии стажа в минимум 25 лет (из которых десять — на указанных работах);

женщины после 50-летия со стажем в минимум 20 лет (из них семь с половиной лет на таких работах).

Минимальный размер пенсии мужчинам-шахтерам, которые на подземных работах проработали от 15 лет, и женщинам от 7,5 года составляет 80% заработной платы, с которой исчисляется пенсия, однако не менее трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

В 2025 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, равен 2,36 тыс. грн, поэтому минимальная сумма должна составлять 7,08 тыс. грн. То есть выплата значительно выше обычной минимальной пенсии по возрасту, которая устанавливается в размере одного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Также за каждый год стажа работы на подземных работах, работах с особо вредными/тяжелыми условиями в стаж дополнительно засчитывается еще один год.

Что нужно для оформления пенсии

Льготный стаж подтверждается в Пенсионном фонде такими документами:

трудовая книжка;

справка, где указаны условия работы работника/занятость на определенных работах в течение полного рабочего дня;

приказ предприятия о результатах аттестации рабочих мест (копии).

Ранее сообщалось, что в Украине целому ряду категорий граждан предусмотрены специальные доплаты и надбавки к пенсиям. Известно, кто может претендовать на доплаты от 500 до 24 тыс. грн.

Также мы рассказывали, кто имеет право на минимальную пенсию в 17,5 тыс. грн в 2025 году. Такие выплаты предоставляют особой категории граждан на основе поданного заявления и пакета документов.